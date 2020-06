Où acheter le Samsung Galaxy M31 au meilleur prix ? Guide

Encore plus compétitifs que les smartphones de la gamme Galaxy A, les Samsung Galaxy M sont commercialisés en Inde et profitent du marché du e-commerce pour s’implanter en France. Dévoilé en mars, le Galaxy M31 vient directement concurrencer le Galaxy A51, l’un des smartphones les plus populaires de chez Samsung grâce à son très bon rapport qualité-prix et à son autonomie monstrueuse.

Les points forts du Galaxy M31 1️⃣ Une batterie de 6000 mAh

2️⃣ Un meilleur appareil photo que le Galaxy A51

3️⃣ Un écran AMOLED Samsung a introduit des équipements loin d’être ordinaires sur le marché des smartphones d’entrée de gamme. Son Galaxy M31 est l’un des smartphones les mieux équipés pour moins de 300 euros. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez découvrir les meilleures offres du moment, pour acheter le Samsung Galaxy M31 au meilleur prix. Galaxy M31 au meilleur prix Prix de base : 289 € Rakuten -8% 266 € Consultez l'offre Amazon 289 € Consultez l'offre Voir plus d'offres

Après avoir eu du mal avec ses Galaxy J, Samsung est revenu sur le marché des smartphones d’entrée de gamme avec une nouvelle gamme de Galaxy A, qui connaît un franc succès. Les produits ont pris en qualité, et outre leurs équipements souvent empruntés au segment supérieur, les smartphones profitent d’une bonne durée de vie et de prix toujours aussi attractifs. Pourtant, depuis quelques jours, la gamme connaît un concurrent venu directement depuis le même constructeur. Samsung propose son nouveau Galaxy M31, issu du marché indien, pour la demande française.

Le smartphone possède des caractéristiques semblables au Galaxy A51, mais contrairement ce dernier, le Galaxy M31 arrive avec des prix inférieurs et des performances plus poussées sur le papier notamment du côté de la batterie et de l’appareil photo. L’alternative au best-seller est un excellent moyen d’acheter un smartphone bien équipé sans débourser des sommes colossales. Dans ce guide d’achat, vous allez pouvoir en savoir plus sur les avantages à acheter un Galaxy M31, tout en découvrant les meilleures offres du moment pour acheter le Galaxy M31 au meilleur prix.

Pourquoi acheter un Samsung Galaxy M31 en 2020 ?

Le Samsung Galaxy M31 a été présenté en mars en Inde, deux mois après le Galaxy A51, l’un des meilleurs smartphones Samsung. Sa commercialisation en France est une occasion pour Samsung de garder ses smartphones mis à jour avec les dernières technologies. Dans ce guide, nous allons voir les différents avantages apportés sur le Galaxy M31, qui s’érige déjà parmi les meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Une batterie de 6000 mAh

En 2020, les meilleurs smartphones en termes d’autonomie proposent des batteries de 5000 mAh. À l’inverse de ce que l’on pourrait croire, les smartphones d’entrée de gamme ne sont pas les moins bien lotis, et Samsung se dispute avec des marques comme Realme et Redmi, qui dévoilent des smartphones aux autonomies colossales. Grâce à l’arrivée de son Galaxy M31, Samsung vient taper fort en proposant un accumulateur de 6000 mAh contre 4000 mAh pour le Galaxy A51. Une telle batterie devrait permettre de tenir bien plus d’une journée sans devoir recharger son smartphone.

Un écran AMOLED

À l’inverse de ses concurrents, Samsung a décidé d’implanter la technologie AMOLED sur l’ensemble de ses produits. Les smartphones d’entrée de gamme en profitent également, et le Galaxy M31 ne déroge pas à la règle. Sa dalle de 6,4 pouces laisse ainsi de côté la vieillissante technologie LCD pour profiter des contrastes infinis, confortable à l’oeil et moins énergivore, notamment lorsque l’on utilise le mode sombre. En reste, les bordures sont un peu plus épaisses que sur le Galaxy A51, mais la différence est loin d’être gênante.

Un capteur photo de 64 MP

Sur la partie photo également, Samsung offre une meilleure dotation sur son Galaxy M31 vis-à-vis du Galaxy A51. À l’arrière de l’appareil, on compte trois capteurs, dont un principal de 64 mégapixels (contre 48 MP pour le Galaxy A51). L’objectif se fait épauler par un ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu’un capteur macro de 5 MP. Enfin, le mode portrait peaufine la découpe du flou d’arrière-plan grâce à un capteur de profondeur de 5 MP. À l’avant, la caméra selfie possède le même objectif et le même capteur que ce que l’on peut trouver sur le Galaxy A51.

Où acheter le Samsung Galaxy M31, à quel prix ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Samsung Galaxy M31 au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Galaxy M31. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Acheter le Samsung Galaxy M31 pas cher

À l’heure actuelle, le meilleur prix du Samsung Galaxy M31 est de 289,00 €. Ci-dessous, découvrez les meilleures offres pour acheter le Galaxy M31 pas cher.

Comme nous vous l’avons dit, Samsung profite de commercialiser son Galaxy M31 en France comme une mise à jour de ses produits de la gamme Galaxy A, et notamment le Galaxy A51. Son avantage tarifaire est indéniable, comparé aux 379 € du Galaxy A51, le Galaxy M31 est disponible à partir de 289 €. Au fil du temps, ses prix sont amenés à baisser. Comme chez beaucoup d’autres marques de smartphones sous Android, les prix sont dégressifs au fil des mois, ce qui devrait rendre le Galaxy M31 encore moins cher d’ici à la fin de l’année.