Galaxy Note 20 Ultra : un partenariat entre Samsung et xCloud ?

Le 5 août, Samsung présentera ses nouveaux smartphones Galaxy Note lors d’un événement Unpacked diffusé en ligne. Et au fur et à mesure que cette date approche, on en sait plus sur ces nouveaux appareils grâce aux fuites et aux rumeurs qui circulent sur la toile. Et cette semaine, l’une de ces rumeurs évoque un possible partenariat entre Samsung et Microsoft, cette fois-ci autour de xCloud.

Pour rappel, xCloud est une plateforme de cloud gaming (comme Stadia) que Microsoft teste actuellement en beta. Le lancement de cette plateforme est prévu pour le mois de septembre et celle-ci devrait permettre de jouer à des jeux xBox sur des smartphones. D’après un article de The Verge qui relaie le site allemand WinFuture, 90 jeux vidéo seraient disponibles sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, via xCloud, grâce au partenariat entre les deux entreprises.

Bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas officielle et de ce fait, la prudence est toujours de mise. Néanmoins, on notera que ce ne serait pas la première fois qu’il y a un partenariat de ce genre entre Samsung et Microsoft. En 2019, Satya Nadella, le patron de Microsoft, a même participé à la keynote de présentation des derniers Galaxy Note, et a annoncé des applications de la firme de Redmond qui sont préinstallées sur les smartphones de Samsung.

En début d’année, Microsoft et Samsung avaient aussi annoncé un partenariat sur le cloud gaming, mais sans rien évoquer de concret.

Un écran XXL idéal pour le cloud gaming ?

Sinon, WinFuture évoquerait également les possibles caractéristiques de cet appareil. Le Note 20 Ultra aurait un écran de 6,9 pouces, avec une résolution de 3200 x 1440, et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sur le dos, ce smartphone aurait une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un « periscope lens » de 12 mégapixels. Le Note 20 Ultra serait en mesure de faire un zoom x50.

Sinon, en plus de ses nouveaux smartphones Galaxy Note, Samsung devrait aussi profiter de cet événement du 5 août pour dévoiler un nouveau smartphone pliable qui succèdera au Galaxy Fold présenté en 2019. Et actuellement, des rumeurs sur cet appareil circulent aussi sur la toile.