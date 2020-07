Le XCloud de Microsoft sera lancé dans le Xbox Game Pass sans frais supplémentaires

Annoncé depuis l’année dernière, le Project XCloud est une nouvelle façon de découvrir l’écosystème de chez Microsoft. À partir de son smartphone, ou encore de sa tablette, il sera possible pour les joueurs PC et Xbox de continuer leurs parties à distance un peu partout dans le monde. Une solution de Cloud Gaming, similaire à Google Stadia, mais qui commence à faire ses preuves et séduire plus de joueurs.

Aujourd’hui, Microsoft annonce une nouvelle assez exceptionnelle qui risque de grandement contribuer au succès du service. Car oui, à partir du mois de septembre, le Project XCloud arrive dans le Game Pass !

Project XCloud – Microsoft renforce son écosystème.

C’est par l’intermédiaire d’un communiqué de presse officiel sur le site Xbox que Phil Spencer, le patron de la firme vient d’annoncer que le Project XCloud allait prochainement fusionner avec le Xbox Game Pass afin de proposer une expérience encore plus poussée pour tous les joueurs Xbox.

De ce fait, à partir du mois de septembre (aucune date précise pour le moment), le Xbox Game Pass et le Project XCloud fusionneront. Ainsi, tous les abonnés au Game Pass Ultimate pourront bénéficier de cette option sans coût supplémentaire sur leur abonnement.

Dès septembre, dans les pays concernés (dont la France), le Xbox Game Pass et le Projet xCloud fusionneront, sans coût supplémentaire, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Avec l’arrivée du cloud gaming dans le Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à plus d’une centaine de titres du Xbox Game Pass sur votre téléphone ou votre tablette.

Phil Spencer

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate est proposé à 12,99€ par mois. Il s’agit de l’offre ultime de gaming puisque ce dernier propose aux joueurs d’accéder à l’intégralité des jeux du Xbox Game Pass (environ 300), ainsi qu’à l’intégralité des jeux du Game Pass PC (environ 100 jeux). De plus, le Game Pass Ultimate propose une inscription au Xbox Live permettant de jouer en ligne. À partir de septembre, ce dernier permettra également de bénéficier de l’expérience du Cloud Gaming.

Grâce au cloud gaming et au Xbox Game Pass Ultimate, vos jeux ne seront plus cantonnés au salon. Lorsque le cloud gaming arrivera dans le Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez continuer votre partie là où vous l’aviez laissée sur n’importe quel autre appareil, comme vous poursuivez la lecture de vos films, de vos séries ou de votre musique actuellement avec vos services préférés.

Phil Spencer

Tous les jeux Xbox One rétrocompatibles sur Xbox Series X

L’équipe d’Xbox en profite également pour nous parler de rétrocompatibilité. Ainsi nous apprenons que l’ensemble des jeux Xbox One (sauf ceux qui nécessitent une utilisation de Kinect) seront rétrocompatibles sur la prochaine Xbox Series X. Cela représente ainsi plusieurs milliers de jeux qui seront accessibles dès le jour de la sortie de la Xbox Series X.

Dès la sortie de la Xbox Series X, vous pourrez profiter de quatre générations de jeux. Avec des milliers de titres disponibles dès le premier jour, la console disposera du catalogue le plus riche jamais vu pour un lancement de machine […] Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console. Et grâce à la puissance sans précédent de la Xbox Series X, la plupart de vos jeux préférés se chargeront plus rapidement, seront plus beaux et bénéficieront de meilleures performances.

Phil Spencer