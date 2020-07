Des photos du Galaxy Note 20 Ultra en balade sur la toile ?

Après avoir dévoilé le Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra en début d’année, Samsung s’apprête maintenant à lancer ses prochains Galaxy Note. Et si de précédentes rumeurs avaient indiqué qu’il pourrait ne pas y avoir de Galaxy Note 20 Ultra, de nouvelles sources suggèrent actuellement le contraire. Récemment, nous avons même relayé des rendus qui ont fuité sur des sites de Samsung et qui pourraient représenter le futur Note 20 Ultra.

Et aujourd’hui, nous relayions des photos présumées de cet appareil, qui devrait donc être l’équivalent du Galaxy S20 Ultra dans la gamme Galaxy Note. Ces photos ont été publiées par le compte Twitter « Jimmy Is Promo » et diffusées par nos confrères de XDA.

On notera également que récemment, nous avons aussi appris que Samsung pourrait présenter ses nouveaux Galaxy Note le 5 août, lors d’un événement en ligne filmé à New York. Puis, ces nouveaux smartphones seraient commercialisés à partir du 21 août.

Sinon, d’après les rumeurs, Samsung pourrait aussi profiter de son événement Unpacked du mois d’août afin de présenter de nouveaux smartphones pliables : un successeur du Galaxy Fold, ainsi qu’une version 5G et plus performante du Galaxy Z Flip.

Mais étant donné que toutes ces informations sont encore non officielles, celles-ci sont à considérer avec prudence.

La possible fiche technique ?

A priori, le Galaxy Note 20 Ultra devrait avoir une fiche technique très proche de celle du Galaxy S20 Ultra. Et si pour le moment, Samsung n’a encore donné aucun indice, une rumeur récemment relayée par le site Mashable indique que l’appareil aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec une connectivité 5G, un écran de 6,9 pouces de type AMOLED et un taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi qu’une mémoire RAM de 256 Go.

On s’attend également à ce que le Note 20 Ultra ait de très bonnes caméras. Pour rappel, le Galaxy S20 Ultra se distingue grâce à la présence d’une caméra principale de 108 mégapixels ainsi que la possibilité de faire un zoom x100.

En même temps, Samsung continue d’améliorer ses smartphones milieu de gamme, avec des modèles comme le Galaxy A51 ou le Galaxy M31, qui ont de bonnes fiches techniques, mais des prix abordables.