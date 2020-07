Le nouveau smartphone pliable de Samsung se dévoile petit à petit

Le 5 aout, Samsung présentera ses nouveaux Galaxy Note lors d’un événement Unpacked diffusé en ligne. Et normalement, le constructeur devrait également dévoiler un nouveau smartphone pliable, le Galaxy Fold 2 ou le Galaxy Z Fold 2. Ce nouvel appareil pliable, qui sera un hybride tablette-smartphone, sera le successeur du Galaxy Fold dévoilé en 2019.

Et en attendant cette présentation, de nouvelles rumeurs concernant cet appareil circulent sur la toile. Récemment, le compte Twitter « Ice Universe », une source qui est souvent relayée par les médias, a publié une image « officielle » qui aurait fuité avant la présentation.

A slightly clearer version, but still blurry. pic.twitter.com/7KK76Fm6gf — Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2020

Celle-ci est un peu floue, mais elle permet néanmoins de corroborer de précédentes rumeurs sur ce successeur du Galaxy Fold. En effet, comme le rapporte le site The Verge, de précédentes rumeurs avaient indiqué que le nouveau smartphone pliable devrait avoir une combinaison de caméras plus intéressante par rapport à celle de son prédécesseur. Cette combinaison pourrait être proche de celle du Galaxy S20+ (une caméra principale de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels, ainsi qu’un capteur de profondeur).

Les rumeurs évoquaient aussi des améliorations au niveau des écrans. Samsung équiperait le Galaxy Fold 2 d’un écran pliable plus large, mais également d’un écran extérieur (qu’on utilise lorsque l’appareil est fermé) plus large. Pour rappel, le Galaxy Fold avait un écran extérieur de 4,6 pouces.

Au total, cinq nouveaux appareils seront présentés durant l’événement Unpacked du 5 août

Lundi, le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, a indiqué dans un billet de blog que le géant coréen présentera 5 nouveaux appareils lors de son événement Unpacked. Pour rappel, celui-ci a été nommé à ce poste il y a six mois. Et dès son arrivée aux commandes du numéro un du marché des smartphones, il a dû gérer la crise sanitaire ainsi que les perturbations que celle-ci cause sur les ventes et la chaîne d’approvisionnement. Le billet présente la nouvelle vision de Samsung qui souhaite « Diriger l’industrie mobile vers la prochaine normalité. » On s’attend à ce que les présentations du 5 août reflètent cette nouvelle normalité évoquée par le patron du constructeur.