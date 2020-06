Galaxy Note 20 : une présentation le 5 aout ?

Alors qu’on entre dans la deuxième moitié de l’année, les médias s’intéressent de plus en plus aux rumeurs concernant le Galaxy Note 20 et ses variantes. Et cette semaine, une nouvelle rumeur évoque la date de lancement possible de ces appareils. Dans un article publié vendredi, le site Droid Life cite deux sources qui indiquent que la présentation des prochains Galaxy Note de Samsung se ferait le 5 aout. Précédemment, d’autres médias avaient déjà évoqué une présentation au mois d’aout, mais sans indiquer de date précise.

Sinon, étant donné qu’on est encore en pleine pandémie, cet événement Unpacked se fera probablement sous un format 100 % virtuel. Et en plus de la présentation de ses nouveaux Galaxy Note, Samsung pourrait aussi profiter de l’événement pour dévoiler le Galaxy Fold 2, une version 5G du Galaxy Z Flip, des tablettes Tab S7 et Tab S7+, ainsi qu’une nouvelle montre connectée. L’événement risque donc d’être assez long. On notera que d’autres rumeurs évoquent la possibilité que Samsung lance également un smartphone pliable abordable dont le nom pourrait être Galaxy Fold Lite ou Galaxy Fold e. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’informations officielles.

Les Galaxy Note 20 pour contrer les iPhone 12 ?

Généralement, la présentation des nouveaux Galaxy Note de Samsung se fait quelques semaines avant celles des nouveaux iPhone d’Apple. Mais cette année, les choses pourraient se passer différemment puisque des sources suggèrent qu’Apple pourrait repousser la présentation des iPhone 12 au mois d’octobre.

Quoi qu’il en soit, Samsung devrait mettre le paquet sur ces nouveaux Galaxy Note afin que ceux-ci soient en mesure de contrer les futures offres d’Apple. Et justement, des rumeurs évoquent déjà les fiches techniques que pourraient avoir le Galaxy Note 20 et ses variantes.

L’une de ces rumeurs concerne le processeur. En substance, celle-ci laisse entendre que le Galaxy Note 20 n’aura pas le même processeur que le Galaxy S20. Le Galaxy Note 20 et ses variantes pourraient utiliser un nouveau processeur appelé Exynos 992 qui aurait un gain de 20 % en termes de performances, et un gain de 50 % en efficacité énergétique. Ce nouveau composant bénéficierait de la gravure en 5 nm ainsi que de nouveaux CPU Cortex-A78 et GPU Mali-G78 de la société Arm. D’autre part, le Galaxy Note 20+ profiterait de la même caméra de 108 mégapixels que le Galaxy S20 Ultra et le Xiaomi Mi 10 Pro, ainsi que d’un zoom x50.