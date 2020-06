Samsung Galaxy Note 20+ : une nouvelle fuite évoque une caméra de 108 mégapixels et un zoom x50

En début d’année, Samsung a impressionné les fans d’Android en dévoilant le Galaxy S20 Ultra, son smartphone équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels et qui est capable de faire un zoom x100. Et alors qu’on entre dans le second semestre de l’année c’est désormais le futur Galaxy Note 20 ainsi que ses variantes qui attirent l’attention des médias.

Normalement, les Galaxy Note sont des versions légèrement améliorées des derniers Galaxy S, mais avec des écrans différents et le stylet S Pen en plus. Néanmoins, cette année, Samsung pourrait rompre avec ses traditions. En effet, des rumeurs évoquent la possibilité qu’il n’y ait pas de Galaxy Note 20 Ultra. En revanche, le Galaxy Note 20+ aurait la même caméra de 108 mégapixels que le S20 Ultra. Et d’après une nouvelle rumeur, en plus de ce capteur, le Note 20+ serait également en mesure de faire un zoom x50. C’est ce qu’indique le site GSMArena, qui relaie une source provenant du réseau social chinois Weibo.

Cela voudrait dire que si Samsung n’a pas l’intention de proposer une version « Ultra » du Galaxy Note 20, le constructeur proposera tout de même le capteur de 108 mégapixels aux fans de ses smartphones à stylets, grâce au Galaxy Note 20+. Et bien que ce dernier n’aurait donc pas le « Space Zoom » du S20 Ultra, il serait tout de même possible de profiter d’un zoom x50.

Bien entendu, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Et en attendant la présentation des prochains Galaxy Note, qui devrait se faire au mois d’août, toutes ces informations sont à considérer avec prudence.

Un processeur plus puissant ?

L’absence d’une version « Ultra » pour le Galaxy Note 20 pourrait être compensée par une autre amélioration. En effet, d’autres sources indiquent que Samsung va peut-être utiliser un nouveau processeur sur ses prochains smartphones haut de gamme : le processeur Exynos 992. Par rapport au composant qui est utilisé par le S20, le S20+ et le S2 Ultra, l’Exynos 992 aurait un gain de performances de 20 %, tout en consommant 50 % d’énergie en moins. Comment est-ce possible ? Ce processeur va peut-être profiter d’une nouvelle technologie, la gravure en 5nm, ainsi que des nouveaux CPU Cortex-A78 et GPU Mali-G78 de la société Arm. Si ces informations sont vraies, là aussi, Samsung romprait avec ses traditions. En effet, habituellement, les nouveaux Galaxy Note qui sortent au second semestre utilisent les mêmes processeurs que les Galaxy S qui sont sortis en début d’année.