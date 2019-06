Galaxy Roll ? Malgré le scandale du Galaxy Fold, Samsung rêve déjà d’un écran enroulable

Le Samsung Galaxy Fold, premier smartphone à écran pliable du constructeur coréen, devait être le concentré de nouvelles technologies pour positionner celui-ci comme l’acteur le plus innovant de l’industrie des smartphones. Mais au lieu de cela, l’appareil est en train de mettre Samsung dans une situation très embarrassante.

Suite à de vives critiques des premiers testeurs, et seulement quelques jours avant le lancement prévu, Samsung a décidé de repousser celui-ci à cause d’un écran trop fragile. Et pour le moment, on ne sait pas quand Samsung sortira le Galaxy Fold (dont les défauts de conception doivent d’abord être corrigés). Plusieurs rumeurs annoncent une sortie encore cet été, mais le principal intéressé n’a pas encore commenté.

Un téléphone plus fou que le Galaxy Fold ?

Les problèmes du Galaxy Fold n’empêchent cependant pas les ingénieurs de Samsung de rêver d’écrans encore plus innovants. Comme l’ont repéré plusieurs médias, dont le site The Verge, Samsung a déjà un autre brevet de smartphone pliable. Et l’appareil décrit dans ce document est encore plus fou que le Galaxy Fold.

En effet, il s’agit d’un smartphone à écran enroulable. Comme vous pouvez le voir sur les schémas ci-dessous, l’appareil a les dimensions d’un smartphone normal. Mais lorsque l’écran est entièrement déroulé, il se transforme en un appareil très long qui permettra à l’utilisateur d’avoir une plus grande surface, pour les utilisations en multitâche par exemple.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un brevet. Les sociétés comme Samsung en déposent un très grand nombre, mais ne les utilisent pas tous. Cependant, aujourd’hui, les écrans enroulables ne relèvent plus de la fiction : cette année, LG a par exemple levé le voile sur une télévision enroulable utilisant cette technologie. Et il ne s’agit pas d’un prototype.

D’autre part, si les smartphones pliables actuels utilisent encore des écrans en plastique, la société Corning développe déjà du verre flexible pour que les écrans des smartphones pliables soient aussi résistants que les écrans des smartphones classiques.