Galaxy S10 : Samsung abandonnerait le scanner d’iris

Après avoir présenté le Note 9, Samsung s’apprête à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S10, l’année prochaine.

Et si pour le moment, Samsung n’a encore donné aucune information sur cet appareil, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur la toile concernant le successeur du Galaxy S9.

L’une de celles-ci concerne les capteurs biométriques. D’après Ice Universe, un leaker sur Twitter dont la notoriété grandit de jour en jour, Samsung aurait abandonné le scanner d’iris sur cet appareil, étant donné qu’il proposera un scanner d’empreintes utilisant des ultrasons et qui sera intégré en façade à l’écran.

Yes, the S10 cancels the iris sensor and the ultrasonic fingerprint is enough to replace it. — Ice universe (@UniverseIce) November 2, 2018

Pour le moment, il s’agit de rumeurs et elles sont donc à prendre avec des pincettes. Cependant, c’est assez pertinent. En effet, cela fait déjà un moment que les scanners d’empreintes sous l’écran existent. Et jusqu’à maintenant, Samsung, qui est le leader du marché, n’utilise pas encore cette technologie.

D’autre part, le constructeur pourrait proposer de nombreuses innovation sur le S10, dont un écran sans bordures et sans encoche, mais qui intègre les éléments en façade sur l’écran. Et il est possible que pour réaliser cela, Samsung décide de se passer du scanner d’iris (par exemple, parce que c’est encombrant).

Toujours d’après Ice Universe, le scanner ultrasonique du Galaxy S10 serait plus rapide que le scanner d’iris des précédents modèles de Samsung, en plus de permettre la reconnaissance des empreintes digitales sur 30 % de la surface de l’écran.

Compared to optical fingerprint sensors, the S10 ultrasonic fingerprint sensor is faster and has a larger recognition area, and 30% of the screens may be recognized. — Ice universe (@UniverseIce) November 2, 2018

Trois modèles ?

Sinon, d’autres rumeurs indiquent qu’à l’instar d’Apple lors de sa dernière keynote, Samsung pourrait présenter trois (au lieu de deux) versions différentes de son Galaxy S10.

Ainsi, un modèle concurrencerait l’iPhone XS, un autre concurrencerait l’iPhone XS MAX et un troisième modèle plus abordable concurrencerait l’iPhone XR.