Voici comment Samsung pourrait mettre fin à l’encoche

L’écran borderless fait partie des tendances actuelles du marché des mobiles. Mais étant donné qu’il est indispensable de placer certains éléments (comme la caméra pour les selfies) en façade, la plupart des constructeurs ont adopté l’encoche façon iPhone X sur leurs modèles.

Néanmoins, Samsung n’a pas suivi cette tendance. Et il se pourrait que le constructeur coréen ait une autre solution à proposer.

En substance, au lieu de mettre une encoche pour y placer la caméra frontale, le haut-parleur, et les autres éléments en façade, Samsung pourrait intégrer ceux-ci à l’écran.

Du moins, c’est ce qui est suggéré par de nouvelles informations partagées par notre confrère Android Autority.

En effet, d’après ce site spécialisé dans les informations sur le système d’exploitation Android, Samsung aurait récemment profité de son événement OLED Forum pour présenter une nouvelle technologie qui permet de se passer de l’encoche sur les écrans borderless.

Great news! Samsung established the direction of mobile phone design in 2019!

On October 18th, Samsung Display invited about 20 customers to hold the "2018 Samsung OLED Forum" at the Shenzhen Marriott Hotel in China. At the meeting, Samsung showed a PPT pic.twitter.com/sYu0ORTd6V

— Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2018