Galaxy S11 : la caméra de 108 mégapixels pourrait être associée à un téléobjectif de 48 mégapixels

En attendant le lancement du prochain smartphone haut de gamme de Samsung, début 2020, les rumeurs concernant ce smartphone sont déjà nombreuses sur la toile.

Et les caractéristiques des caméras font partie des sujets les plus évoqués. Précédemment des sources non officielles indiquaient que le Galaxy S11 serait doté d’une caméra principale de 108 mégapixels sur le dos.

Pour rappel, Samsung produit déjà un capteur de 108 mégapixels pour les smartphones, l’ISOCELL Bright HMX. Actuellement, celui-ci est déjà utilisé par Xiaomi.

Cependant, le constructeur n’utiliserait pas l’ISOCELL Bright HMX sur le S11, mais une version améliorée de cette caméra.

108 MP + 48 MP ?

Et aujourd’hui, nous apprenons qu’en plus de cette caméra améliorée de 108 mégapixels, le Galaxy S11 pourrait aussi être doté d’un téléobjectif de 48 mégapixels.

Cette semaine, cette nouvelle rumeur est lancée par le compte Twitter Ice universe, une source de fuites généralement fiable concernant les smartphones. D’après sa publication, ce téléobjectif de 48 mégapixels équiperait le Galaxy S11, mais aussi le S11 + et le S11 e.

La présence de ce capteur téléobjectif devrait permettre à ces appareils de proposer une bonne qualité de zoom.

Mais bien entendu, étant donné que ces informations n’ont pas été confirmées par Samsung (et ne le seront certainement pas avant la présentation officielle en 2020), les pincettes sont encore de rigueur.

Néanmoins, étant donné qu’Apple a mis le paquet sur la photo avec les iPhone sortis au mois de septembre, il serait logique que Samsung fasse tout son possible pour que ses prochains appareils haut de gamme sortent du lot dans ce domaine.

D’ailleurs, il ne s’agit pas du seul domaine sur lequel les smartphones de Samsung pourraient évoluer. En effet, d’après d’autres rumeurs, les prochains haut de gamme de la marque coréenne pourraient également profiter d’une amélioration nette de l’autonomie grâce à l’utilisation de batteries plus grandes.