Galaxy Z Flip : Samsung aurait sous-estimé la demande, des ruptures de stock sont déjà évoquées

Le 11 février, lors de sa traditionnelle conférence Unpacked, Samsung a finalement officialisé le Galaxy Z Flip. Il s’agit du second smartphone pliable du constructeur et bien avant qu’il ne soit mis en vente, en pouvait déjà deviner que celui-ci se vendrait mieux que le Galaxy Fold, dont le lancement a été complètement raté.

Le format du Galaxy Z Flip est différent puisque celui-ci n’est pas un smartphone XXL convertible en tablette, mais plutôt une version modernisée du téléphone à clapet des années 2000. D’autre part, le prix est moins élevé grâce à certaines concessions que le constructeur a faites au niveau de la fiche technique, mais sans lésiner sur le design.

Enfin, certaines améliorations techniques devraient permettre à Samsung d’éviter de reproduire le flop du Galaxy Fold. Contrairement aux autres smartphones pliables qui ont des écrans en plastique, le Galaxy Z Flip a un écran en verre pliable, dont Samsung peut être fier. De plus, le constructeur indique avoir conçu un nouveau mécanisme de charnière qui repousse mieux les saletés qui peuvent pénétrer dans celui-ci, et causer des dommages.

Dès le lancement du Galaxy Z Flip, des stocks étaient déjà disponibles dans certaines enseignes physiques. Mais visiblement, Samsung a sous-estimé la demande pour son smartphone pliable puisqu’aujourd’hui, des internautes et des médias évoquent déjà des ruptures de stock dans certaines enseignes.

Sur Twitter, Dieter Bohn, rédacteur en chef du site The Verge, rapporte par exemple que les stocks seraient déjà épuisés dans les magasins Best Buy de San Francisco. « Best Buy a mis en place les précommandes Galaxy Z Flip tôt et tous les magasins locaux à SF étaient en rupture de stock avant que je puisse terminer le paiement », écrit-il. Néanmoins, il semblerait que cela soit surtout dû au fait que Samsung n’ait expédié qu’un stock limité. Le rédacteur en chef aurait par exemple interrogé une boutique de Palo Alto qui a révélé que celle-ci n’aurait eu qu’un stock de 10 Galaxy Z Flip.

Best Buy put Galaxy Z Flip preorders up early and all local SF stores sold out of in store pickup before I could finish checkout. Getting one shipped 😐

Samsung's Palo Alto store told me today that they'd have less than 10 units, had been planning to line up lol

— Dieter Bohn (@backlon) February 14, 2020