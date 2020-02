Le Galaxy Z Flip est le premier smartphone équipé d’un écran en verre pliable

Cela faisait des mois que les médias évoquaient le développement du Galaxy Z Flip de Samsung. Et le 11 février, lors de son premier événement Unpacked de l’année, le constructeur coréen a finalement officialisé ce smartphone pliable.

Autant le Galaxy Fold avait peu de chances de bien se vendre, autant le Galaxy Z Flip pourrait faire un carton sur le marché des smartphones. En effet, avec ce nouveau modèle, Samsung semble avoir complètement revu sa copie.

Tout d’abord, le prix. Alors que le Galaxy Fold coûtait plus de 2 000 euros, le Galaxy Z Flip ne franchit pas cette barre symbolique, ce qui fait que ceux qui étaient tentés par les smartphones pliables en 2019, mais qui n’ont pas sauté le pas, pourraient le faire cette année.

Mais en plus de son prix moins élevé, le Galaxy Z Flip utilise aussi une technologie qui pourrait faire toute la différence. Alors que les autres smartphones pliables ont un écran en plastique, le Galaxy Z Flip est le premier appareil doté d’un écran en verre pliable qui, selon les termes utilisés par Samsung, défie les lois de la physique.

« Le Galaxy Z Flip est doté d’un écran Infinity Flex avec le verre ultra mince (UTG) pliable exclusif de Samsung, ce qui le rend plus mince avec un aspect et une sensation premium et élégant qui n’a jamais été vu avec un appareil pliable auparavant », indique le constructeur dans un communiqué de presse. Mais outre cette sensation différente offerte par le verre, il est possible que le matériau puisse également être plus résistant aux rayures et aux chocs. Il ne faudra probablement pas attendre longtemps pour que des testeurs comparent l’écran en plastique du Galaxy Fold avec celui en verre du Galaxy Z Flip, ce qui nous permettra d’en savoir plus.

Et en plus d’utiliser du verre à la place du plastique, Samsung évoque également des améliorations au niveau de la charnière, par rapport à celle du Galaxy Fold.

Un beau design et des caractéristiques moyennes

Mais si le Galaxy Z Flip a un beau design et une technologie innovante pour l’écran, celui-ci pourrait ne pas intéresser ceux qui veulent un flagship avec les meilleures caractéristiques possible.

Le nouveau smartphone pliable de Samsung n’est clairement pas aussi performant que le Galaxy S20 ou le Galaxy S20 Ultra. Le Z Flip n’utilise pas le même processeur, et n’a pas la 5G.

Côté caméras, on a un capteur de 10 mégapixels en façade et deux capteurs de 12 mégapixels sur le dos.

Mais c’est probablement grâce à ces concessions que Samsung peut proposer le Z Flip à un prix plus abordable que celui du Galaxy Fold, qui, en plus de son écran pliable, avait les meilleures caractéristiques possibles en 2019.

D’ailleurs, d’après certaines rumeurs, Samsung pourrait encore dévoiler un second smartphone pliable avant la fin de l’année. Et celui-ci serait le vrai successeur du Galaxy Fold (en espérant qu’il aura aussi un écran en verre pliable).