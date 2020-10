Game of Thrones : cet acteur qui avait auditionné par iPhone

Le 19 mai 2019. C’est le jour où le dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones a été diffusé. Une date connue des fans, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, tant les derniers épisodes ont fait polémique. Mais, plus d’un an après, les petites révélations se multiplient, tant sur le tournage que sur les livres ou encore le prequel. On a ainsi appris récemment qu’un acteur avait piqué une crise en apprenant la mort de son personnage à l’écran. Pire encore, les showrunners, avaient « menti », afin de faire valider la série du côté de HBO. Cette fois, la révélation concerne un acteur, dont le talent a éclaboussé l’équipe à travers son smartphone.

Game of Thrones, le talent par écran interposé

Pedro Pascal, l’acteur qui incarne désormais l’acteur principal dans The Mandalorian sur Disney+ a livré une performance exceptionnelle dans Game of Thrones, en incarnant Oberyn Martell. La scène de sa mort à l’écran s’est notamment révélée un moment marquant/ traumatisant pour de nombreux fans de la série.

Or, comme le raconte Variety, Benioff ne l’a pas rencontré avant de lui confier le rôle. Il l’a obtenu grâce à des vidéos filmées grâce à un iPhone. Il a convaincu une amie (Sarah Paulson), de confier les images à Amanda Peet, (l’épouse de David Benioff). Celui-ci aurait été immédiatement convaincu.

Il comprend vraiment qui est le personnage, puis il dépeint cet homme, en éliminant tout mensonge. Et en plus, il est vraiment beau.

La qualité de la vidéo était très mauvaise, il s’agissait d’un selfie filmé sur iPhone, et pas vraiment un modèle récent.

Cela ne ressemblait à rien, il avait filmé verticalement. L’ensemble était très amateur. Sauf pour la performance qui était intense, crédible et juste.

Benioff et Weiss auraient été très vite convaincus que Pedro Pascal serait un grand succès pour ce rôle et qu’il serait aussi une star. La suite leur a donné raison.