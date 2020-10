Game of Thrones : cet acteur qui n’a vraiment pas supporté la mort de son personnage

Vous vous en doutez, il y a des spoilers dans les prochaines lignes sur la série Game of Thrones. Votre lecture se fait donc à vos risques et périls…

Valar Morghulis. Tous les hommes doivent tôt ou tard mourir. Cette phrase en haut-valyrien, une des langues de la saga Game of Thrones, est devenue emblématique au fil des années. En effet, tant les livres de George R.R. Martin que la série de Benioff et Weiss semblent vivre par ce motto. Personne n’est à l’abri du trépas. De Ned Star à Daenerys Targaryen, personne ou presque en Westeros n’est à l’abri. Mais cela n’empêche visiblement pas certains acteurs d’y croire.

Game of Thrones, le jeu de l’inconnu

Ces dernières semaines se révèlent particulièrement riches en petites révélations. On a ainsi appris que la mort de Hodor serait différente dans les livres, ou encore que les showrunners s’étaient rendus coupables d’un vilain mensonge pour que la série puisse devenir une réalité.

La dernière en date est signée David Benioff, qui s’est confié pour le livre Fire Cannot Kill a Dragon : Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series, écrit par James Hibberd, journaliste à Entertainment Weekly.

Il révèle donc qu’un acteur n’a pas du tout supporté de savoir que son personnage allait mourir. Cette personne aurait même tenté de négocier par téléphone pendant une demi-heure, puis à travers une lettre et se plaindrait toujours sur les forums du sujet injuste qui lui aurait été réservé.

Le problème ? Il manque l’information cruciale. Qui est cet acteur en question ? Deux noms semblent se dégager chez les bookmakers : Ian McElhinney, l’acteur qui jouer Ser Barristan Selmy. Il trouve la mort à l’écran, mais ce n’est pas le cas dans les livres. L’autre nom qui revient avec insistance est celui de Conleth Hill, alias Varys. Si on devait mettre une pièce, ce serait quand même sur le premier. Sa mort s’est avérée une vraie surprise. Reste à voir s’il sera sauvé par George R.R. Martin…