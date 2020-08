Game of Thrones : et à la fin, c’est Sansa Stark qui gagne

Même plus d’un an après la fin de la série, Game of Thrones continue encore de faire parler. Récemment, c’est un acteur qui exprimait sa déception vis-à-vis des derniers épisodes de la saga et on apprenait aussi qu’il s’agissait encore d’un des programmes les plus piratés sur Internet. Cette fois, c’est pour un motif bien différent que le sujet de Game of Thrones revient sur le devant de la scène.

Game of Thrones, le trône dans la vie réelle

C’est Sophie Turner, l’actrice qui incarnait Sansa Stark à l’écran qui vient de s’exprimer sur le sujet. Elle a a dévoilé avoir fait l’acquisition d’une pièce très particulière du tournage. L’actrice anglaise de 24 ans a en effet acquis le… trône de Winterfell. La version originale qui était utilisée dans la série. Voici ce qu’elle a mis en ligne sur sa story Instagram il y a quelques jours. Le trône aurait visiblement été installé à l’entrée de sa maison.

Si la fin de la série Game of Thrones a été très largement critiquée par les fans, le dénouement pour Sansa Stark est l’un des rares qui a été très largement apprécié par les fans. En effet, elle a été couronnée Reine du Nord, un royaume désormais indépendant du reste des Sept Couronnes. Son arc narratif personnel a aussi été celui d’une véritable transformation.

Au-delà de Game of Thrones, Sophie Turner a toutefois du mal à se faire une place au soleil d’Hollywood. Son rôle dans X-Men Dark Phoenix n’a pas vraiment été convaincant. En espérant qu’elle réussisse à retrouver un autre rôle qui lui aille comme un gant. Si c’est le cas, elle n’hésitera sans doute pas à s’offrir un autre souvenir de ce genre…