Game of Thrones serait encore la série la plus piratée

Le 19 mai 2019. Une date bien vite oubliée alors qu’elle semblait pourtant destinée à marquer l’histoire des sérievores. C’est ce jour-là que le dernier épisode de la saga Game of Thrones a été diffusé par la chaîne américaine HBO. Le sixième et dernier épisode de la 8e saison de l’adaptation de l’oeuvre de George R.R. Martin. Après nous avoir fait rêver pendant plusieurs années à l’écran, cette fin aux airs d’anticlimax, a aidé les fans à essayer de passer à autre chose, en espérant potentiellement un spin-off au meilleur destin. Mais, la série n’a visiblement pas encore été oubliée.

Et si on laissait une deuxième chance à Game of Thrones ?

C’est une étude de Parrot Analytics pour l’Observer, qui se révèle plutôt surprenante. En se basant sur les chiffres de piratage, les évaluations des fans et les interactions sur les réseaux sociaux, les chercheurs ont fait un top 10 des séries séries les plus piratées au cours des 60 derniers jours, ce qui correspond peu à prou à une phase de quarantaine dans certains Etats américains. Le bilan est sans appel.

C’est donc Game of Thrones qui se place encore et toujours en première position, comme à ses plus belles années. On se demande tout de même qui sont les pirates en question. S’agit-il de personnes ayant vécu dans une cave la dernière décennie et qui rattrapent donc leur retard ou bien de fans qui espéraient que la série, avec un an de plus, aurait commencé à se bonifier, à la façon d’un bon vin. A moins tout simplement qu’il ne s’agisse de personnes qui s’ennuyaient un peu. Avec une production à Hollywood qui tourne au ralenti, et le prochain livre de George R.R. Martin qui n’est pas encore sorti, on a vu pire comme échappatoire. Ils auraient pu regarder Cursed par exemple…

Voici le reste du top 10 des autres séries qui ont été beaucoup piratées

Rick and Morty

My Hero Academia

The Walking Dead

Bob l’Eponge

The 100

The Mandalorian

The Flash

Agents of S.H.I.E.L.D

Harley Quinn.