Game of Thrones : on sait enfin pourquoi George R.R. Martin tue autant de personnages

Cela pourrait sembler évident vu le sujet de cet article, mais vous trouverez ici des spoilers sur différentes saisons de la série Game of Thrones ou des livres. Et même un peu du Seigneur des Anneaux… Si vous ne les avez pas vus ou lus, mieux vaut arrêter ici votre lecture !

Un traumatisme durable au fil des saisons

Vous l’avez sans doute maudit. Plusieurs fois même… Quand Ned Stark est mort à la fin de la première saison de Game of Thrones, puis au Red Wedding et on en passe. Ne nous parlez même pas de Shireen Baratheon. En revanche, vous avez peut-être adoré voir Joffrey mourir. Si vous aviez lu les livres avant de regarder la série, peut-être même avez-vous pris une sorte de revanche.

Au fil des saisons, en voyant vos amis passer par les mêmes affres que vous, souffrant tout comme vous de la mort de certains personnages importants, vous en avez tiré une certaine consolation.

Et oui, vous n’êtes pas seul à être horrifié par George R.R Martin et surtout par sa propension à tuer certains personnages que l’on peut considérer comme centraux dans la saga. Sans prévenir généralement, à chaque fois raisonne en vous, un grand « Nooooon ! » quand la liste des victimes s’agrandit. L’auteur vient enfin de s’expliquer sur cette tendance un peu folle. Et en clair, ce n’est pas de sa faute !

Les morts dans Game of Thrones, c’est la faute à Tolkien !

En effet, dans une interview à PBS, l’auteur a confessé pourquoi il tue autant de personnages clés dans Game of Thrones. Tout aurait commencé quand il avait 13 ans, à l’époque où il se plonge dans le Seigneur des Anneaux de J.R. R. Tolkien. A la fin du tome 1, un des personnages centraux meurt. Il s’agit de Gandalf le Gris. « Je ne peux pas expliquer l’impact que cela eu sur moi à cet âge. (…) Tolkien venait de briser une règle et pour ça, je l’aimerais pour toujours. Dès que vous tuez Gandalf, le suspense de tout ce qui suit est mille fois plus grand. Parce qu’à partir de là, n’importe qui peut mourir. Bien sûr, cela a eu un profond effet sur ma propre volonté de tuer des personnages. »

Bon ceci dit, Gandalf est bel est bien revenu dans le second épisode. Un peu comme Lady Stoneheart après tout… En attendant, si vous souhaitez avoir des infos récentes sur la saison 8 à venir, c’est par ici !