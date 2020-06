Game of Thrones : le prochain livre a (presque) une date de sortie

Il y a quelques mois, on vous disait que George R.R. Martin avait avancé un peu le prochain livre de la saga littéraire Game of Thrones. Pour comprendre l’importance de cette annonce aux yeux des fans, il faut se replonger dans la chronologie de la saga. Si le premier livre est sorti en 1996 aux Etats-Unis le dernier date de… 2011. Entre chaque opus, il avait déjà allongé le délai. Mais, près de 10 ans plus tard, on commençait à désespérer de voir arriver « The Winds of Winter » dans les librairies. L’auteur vient de donner de nouvelles informations.

Game of Thrones, rendez-vous en 2021 ?

Il faut le reconnaître, les fans ont été plus ou moins patients au cours des dix dernières saisons. Si la série de HBO a aidé à prendre son mal en patience, la fin plutôt ratée n’a fait que renforcer les regrets. En effet, les aventures télévisées de Jon et Daenerys ont clairement perdu en qualité quand les showrunners n’avaient plus de livres sur lesquels s’appuyer.

Sur son blog « Not a Blog« , George R.R. Martin a tout d’abord annoncé sa tristesse à l’idée de ne pas pouvoir se rendre à une convention en Nouvelle-Zélande. Mais il préfère retenir le positif affirmant que cela pourrait lui permettre d’avancer de façon plus efficace. Il espère aussi pouvoir revenir à Wellington l’année prochain, quand « le Covid-19 et The Winds of Winter seront terminés ».

Les fans peuvent donc espérer découvrir l’an prochain le prochain opus de la saga. Mais, ceux qui suivent ses annonces irrégulières, savent aussi qu’il est loin d’être aussi faible que l’on pourrait l’espérer. Il a toutefois confirmé avoir récemment écrit des chapitres pour Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan ou encore Areo Hotah. Il ne reste désormais plus qu’à espérer que George R.R. Martin soit un fan méconnu de Patrick Bruel et de sa chanson « On s’était dit rendez-vous dans 10 ans ».