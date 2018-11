Game of Thrones : date, teaser et bataille géante

La saison 8 de Game of Thrones a lancé sa dernière charge et nous devons tenir bon jusqu’au choc !

Il sera ici question de la date officielle, mais aussi de toute une série d’infos lâchées par l’un des réalisateurs ainsi que de quelques bribes sur la plus grande bataille jamais filmée…

Game of Thrones : la saison 8 pour avril 2019

Game of thrones reviendra pour la huitième et dernière fois en avril 2019 et nous propose un teaser composé uniquement d’extraits issus des sept précédentes saisons (ce qui, il faut bien l’avouer, est assez vicieux !)

Avril 2019, c’était déjà la date que je vous avais indiquée comme étant la plus probable, mais cette fois c’est officiel. Rien de très étonnant, puisque HBO avait clairement annoncé son intention de faire en sorte que la série soit diffusée à temps pour être éligible aux prochains Emmy awards.

Certes, ce teaser ne propose aucune image de la nouvelle saison, mais la façon dont tous ces grands moments de la série sont agencés n’est évidemment pas choisie au hasard.

Pour commencer, le titre de ce teaser n’a rien d’anodin. L’expression #ForTheThrone vient souligner que la notion d’obtention finale du pouvoir sur Westeros reste au centre du récit et ce malgré l’immense danger que représente l’armée des morts.

Analyse du teaser #ForTheThrone

On ne choisit pas un tel titre à la légère. De mon point de vie, c’est une façon pour Weiss et Benioff, les showrunners, de nous prévenir que non, la dernière saison de Game of Thrones n’oubliera pas les intrigues, les trahisons et le jeu du pouvoir, même au beau milieu d’une véritable apocalypse menaçant d’engloutir les 7 royaumes sous le déferlement des spectres du Roi de la Nuit.

Cette première impression est confirmée par les premières paroles, prononcées par Cersei Lannister, qui vient nous rappeler que lorsqu’on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt.

Evidemment, certains souligneront qu’ensuite arrive une forme de contradiction avec Jon qu’on entend à nouveau annoncer qu’il n’y a qu’une seule guerre qui compte et qu’elle est arrivée, en parlant de la lutte contre les marcheurs blancs, et pourtant le trailer vient justement ponctuer cette phrase par le hashtag #ForTheThrone.

À nouveau, c’est une façon subtile de rassurer ceux qui craignent la disparition des enjeux de pouvoir politique pour les humains à la faveur de l’inexorable avancée de l’armée des morts.

Le fait de commencer par des images de Jon, Daenerys puis Cersei vient prolonger le rôle central confié à ces personnages depuis longtemps. La logique de ce choix vient encore une fois nourrir l’intuition selon laquelle on cherche ici à attirer l’attention sur le jeu des trônes, puisque ces trois là sont directement dans la course, qu’ils le veuillent ou non.

Viennent ensuite Arya, Sansa et Bran et il me semble que la notion de retrouvailles est alors rapidement évoquée. D’abord les retrouvailles Stark dans l’émotion, avec Sansa et Jon en saison 6, mais aussi des retrouvailles bien plus intrigantes sous-entendues avec la juxtaposition des images de Jaime en pleine bataille et de la chute de Bran.

Pour les fans investis et attentifs, ce montage les renvoie directement vers les attentes très fortes qui devraient être comblées dès les deux premiers épisodes. Nous sommes des millions à vouloir vivre le moment où les regards de Jon et Arya se recroiseront enfin ou encore à nous demander comment se passera le face à face sans doute glacial entre Jaime et Bran.

Passée cette notion de retrouvailles qui, par certains aspects, sera surtout chaleureuse, le teaser ne perd pas de temps pour nous réveiller d’une bonne claque en pleine figure en enchaînant certaines des morts les plus marquantes et tragiques de la série.

On passe magistralement de la dague de Littlefinger sur le cou de Ned à celle d’Arya venant enfin trancher la sienne, puis on a Hodor, Ygritte, Oberyn, Myrcella et l’explosion du grand septuaire de Baelor pour finir d’enfoncer le clou.

Là le message est on ne peut plus clair, préparez-vous, la dernière saison va saigner et vous allez voir mourir d’autres personnages que vous adorez. Game of Thrones revient pour vous briser le cœur et en beauté s’il vous plaît.

Enfin, après Cersei qui observe son triomphe couleur feu grégeois, le teaser accélère et met surtout l’accent sur les batailles, sans oublier une pointe de trahison et de terrible retournement de situation.

Attention toutefois, l’importance essentielle du Roi de la nuit et de la menace qu’il représente est loin d’être oubliée, puisque c’est avec le face à face entre Jon et cet ennemi aussi intime que méconnu que le teaser s’achève.

En résumé, la promesse de retrouver dans cette ultime saison tout ce qui a su fasciner les fans depuis 2011.

Les informations d’un réalisateur, David Nutter

Ce n’est pas tout loin de là pour ce qui est des informations récentes, puisque le réalisateur David Nutter a participé à une session de AMA, ask me anything, sur Reddit.

David Nutter a déjà réalisé plusieurs épisodes de la série et pas des moindres puisqu’on peut compter parmi eux les pluies de Castamere qui met en scène les noces pourpres ou encore la miséricorde de la mère avec la marche de la honte de Cersei.

David Nutter revient pour la saison 8 donc pour laquelle il a réalisé les épisodes 1, 2 et 4.

Si ce réalisateur très chevronné s’est chargé de nombreux pilotes pour des séries connues, c’est la première fois qu’il a eu pour tâche de lancer une saison de Game of Thrones et pas n’importe laquelle.

Il a souligné combien il est important de marquer avec un épisode d’ouverture, de repositionner chaque personnage sur l’échiquier tout en les préparant pour le mouvement suivant, sans oublier l’essentiel : divertir les téléspectateurs.

Il a confirmé que tous les épisodes de cette saison devraient dépasser les 60 minutes et que certains seront clairement parmi les plus longs de la série.

Impossible d’être plus précis pour le moment, bien sûr, étant donné que le travail de montage doit être loin d’être achevé. Toutefois, ne vous attendez pas à des épisodes ayant chacun la durée moyenne d’un film, sauf exception possible pour un ou deux épisodes sur les six que comptera cette saison.

Quand on lui a demandé de qualifier la saison 8 en trois mots, David Nutter a répondu spectaculaire, inspirante et satisfaisante. Vous l’aurez compris, il ne s’est pas vraiment mouillé sur ce coup. Heureusement, il a aussi donné quelques indications bien plus précises.

Au détour d’une réponse sur les meilleurs moments passés avec des acteurs, on comprend que Tormund sera bel et bien dans la saison 8. J’avoue, c’est loin d’être un scoop, c’était même une évidence pour moi que lui et Béric auront survécu à la chute du mur et au passage de l’armée des morts.

Suite à une question qui demandait si une place serait accordée aux derniers loups des Stark, le réalisateur a pu confirmer qu’on verrait au moins l’un d’entre eux en saison 8.

Espérons juste que ce ne soit pas dans un plan de 20 secondes pour tuer Fantôme ou massacrer Nyméria, je pense qu’on sera tous d’accord là-dessus. Si l’un des deux restants devait mourir, j’espère au moins que ce sera d’une manière plus épique que par le passé.

Autre réponse intéressante, lorsqu’on lui a demandé si des voyages dans le temps survenaient en saison 8, notamment en référence aux pouvoirs de Bran, David Nutter a accepté de préciser qu’aucun voyage dans le temps ne survenait dans les épisodes qu’il avait réalisés. Evidemment, cela laisse le champ des possibles totalement ouvert pour les épisodes 3, 5 et 6.

De façon plus générale, le réalisateur a particulièrement apprécié le temps de production supplémentaire consacrée à la saison 8. Concrètement, les équipes ont bénéficié de plus de temps de préparation et de tournage.

David Nutter a notamment souligné l’utilité de répétitions plus longues et de la possibilité d’ajuster avec encore plus de soin les éclairages, les costumes et le maquillage. Voilà qui promet, sachant que la qualité de production de la série était déjà de très haut niveau, il est possible que la saison 8 l’élève encore davantage !

On sait d’ailleurs que de nombreux décors ont été étendus et certains totalement créés pour ces 6 derniers épisodes. Pour prolonger mon analyse du teaser et l’importance du jeu des trônes, il faut aussi retenir des interventions de David Nutter que la saison traiterait évidemment de l’opposition des vivants contre les morts, mais aussi, encore et toujours, des humains se battant entre eux.

Enfin, concernant le caractère imprévisible et souvent cruel du scénario, David Nutter, qui s’y connaît pour traumatiser les fans, a prévenu qu’il faudra s’accrocher à son siège pour traverser ce que nous prépare la saison 8.

Les infos exclusives d’Entertainment Weekly

D’autres informations sont venues en début de mois de novembre du magazine Entertainment Weekly qui a depuis des années un rapport d’exclusivité avec HBO pour Game of Thrones.

Attention, petite alerte spoiler concernant un événement important qui marquera l’épisode 3 de la saison 8, même si je ne vais révéler ici aucun détail, si vous ne voulez pas en savoir plus, mieux vaut arrêter ici la lecture !

On sait donc qu’une gigantesque bataille aura lieu à Winterfell et qu’elle devrait couvrir l’épisode 3 dans son intégralité ou presque.

C’est Miguel Sapochnik, le réalisateur de la bataille de Durlieu (Hardhome) et de la bataille des bâtards, qu’on retrouve aux commandes de ce qui s’annonce comme la séquence de bataille la plus longue et sans doute la plus épique jamais filmée, que ce soit pour une série évidemment, mais aussi même pour le cinéma.

L’histoire des 55 jours de tournage avait déjà été évoquée il y a plusieurs mois, mais en réalité, ces 55 jours ou plutôt 55 nuits, ne couvraient que la partie extérieure de l’affrontement. Ensuite, ce sont des semaines de tournage en studio qui se sont enchaînées pour les scènes d’intérieur.

Peter Dinklage l’a dit lui-même, en comparaison de cette bataille particulièrement brutale, celle des bâtards qui avait tant marqué les téléspectateurs aura l’air d’un parc d’attraction.

Pour rappel, la bataille des bâtards avait demandé 25 jours de tournage. Celle qui s’annonce à Winterfell aura demandé au moins trois fois plus de temps de tournage, sans même parler des effets spéciaux.

David Benioff souligne qu’il ne s’agit pas évidemment d’une énorme séquence monotone, le défi étant justement de donner de multiples points de vue sur l’action en fonction du positionnement et de la mission de chacun des grands personnages impliqués.

Cet épisode 3 que j’attends personnellement avec une grande impatience, projettera chacun dans sa propre histoire de survie, dans des genres différents.

On peut imaginer par exemple certains combattants comme Beric, Ver Gris et Tormund à l’extérieur, d’autres comme Brienne qui tiendraient les remparts, Bran qui pourrait tenter de protéger Winterfell de façon plus mystique au bosquet du barral avec Arya comme garde du corps ou encore Daenerys dans les airs, à dos de dragon, même s’il n’est pas sûr qu’elle prendra un tel risque à ce moment de la saison.

Que de promesses… quoi qu’il en soit, le décompte a commencé !