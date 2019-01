Game of Thrones : un nouveau teaser (et la date du premier épisode dévoilée !)

Game of Thrones de retour le 14 avril

Depuis la fin du mois d’août 2017, les (nombreux) fans de Game of Thrones attendent impatiemment de pouvoir enfin poser les yeux sur la huitième (et dernière) saison de leur série favorite. Une série signée HBO, qui reviendra donc en 2019 pour une huitième saison composée de six épisodes. A ce sujet, le CEO de HBO, Richard Plepler, a confirmé que l’on profitera davantage ici « de six films« , en rapport à la durée (et on l’espère l’intensité) de chaque épisode.

Via son compte Twitter officiel, Game of Thrones a proposé un tout nouveau teaser cette nuit. Un teaser qui donne rendez-vous aux fans dans très exactement trois mois, soit le 14 avril prochain, date de diffusion de ce premier épisode très attendu de la saison 8.

Un teaser évidemment très énigmatique, qui permet de retrouver les survivants de la famille Stark, qui se réunissent dans la crypte familiale à Winterfell avant que l’hiver n’arrive… Rappelons qu’à l’occasion de la 76ème cérémonie des Golden Globes (il y a quelques jours), HBO a diffusé un spot TV pour faire la promotion des séries qui seront proposées cette année sur la prestigieuse chaîne. Game of Thrones était évidemment de la partie, avec une très (très) courte vidéo, décryptée par Captain Popcorn.

A noter que cette dernière saison ne signifiera toutefois pas la fin des séries inspirées par George R.R. Martin, puisque divers spinoffs sont d’ores et déjà prévus, avec notamment la préquelle The Long Night. Bref, plus que quelques semaines à patienter pour enfin connaitre le dénouement de cette série initiée en 2011, et qui compte quelques millions de fans de par le monde.