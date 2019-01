Sansa vs Daenerys à Winterfell : nouvelles images de Game of Thrones saison 8

« Salut sœurette, j’te présente Dany, ma meuf, tu lui files les clés du château, lol ? »

Bon, ok, je caricature légèrement.

C’est donc à l’occasion de la 76ème cérémonie des Golden Globes qu’HBO a diffusé un spot TV pour faire la promotion des séries qui seront proposées cette année sur la prestigieuse chaîne.

7 secondes de Game of Thrones, donc 4 inédites !

Sur 1 minute 10, environ 7 secondes étaient consacrées à la dernière saison de Game of Thrones qui arrivera on le sait en avril, reste juste à connaître la date précise sachant que le dimanche 28 semble le plus probable. Sur ces 7 secondes, on en a environ 4 secondes d’images inédites, les quatre dernières.

Les trois premières secondes ne font que reprendre des images des saisons précédentes, avec Drogon survolant les Dothraki en pleine charge et Winterfell vu du ciel et recouvert de neige. Commencer par d’anciennes images est presque inévitable, il faut laisser le temps au cerveau du spectateur de comprendre qu’il s’agit de Game of Thrones ce n’est qu’après avoir laissé passer le premier choc psychologique (oui, j’en rajoute volontairement !) qu’HBO peut envoyer les nouvelles images.

La scène se déroule durant le premier épisode de la saison aucun doute possible et on peut même ajouter qu’elle semble faire directement suite au fameux regard qu’on avait déjà obtenu il y a quelques mois, celui que Sansa lançait à un personnage non identifié par-dessus l’épaule de Jon. Evidemment la théorie la plus probable était Daenerys et ce nouvel extrait semble le confirmer.

Alors que Jon vient de rentrer à Winterfell, il n’est pas choquant de le voir d’abord saluer affectueusement sa demi-sœur, qui est en réalité sa cousine, avant de lui présenter Daenerys.

Depuis un article d’Entertainment Weekly, on sait que le début du premier épisode de la saison 8 fera écho au pilote de la série, lorsque le Roi Robert Baratheon et sa suite arrivèrent à Winterfell et que les problèmes commencèrent pour deux générations de Stark.

Une scène qui fait écho au premier épisode de la série

D’ailleurs, avec les mots “Winterfell is yours, your Grace”, on retrouve presque la même formule dans la bouche de Sansa à l’égard de Daenerys que dans celle de Ned à l’égard de Robert.

“- Where the hell have you been?

– Guarding the North for you, your Grace, Winterfell is yours.”

Sur la forme, les formules sont quasiment identiques, mais sur le fond, c’est évidemment une toute autre histoire.

Là où l’amitié et la sincérité pouvaient se ressentir dans les attitudes et se lire dans les regards entre Ned et Robert, deux vieux compagnons d’armes, il n’y a que courtoisie de façade et politesse protocolaire entre Sansa et Daenerys.

La méfiance qu’on devinait déjà dans le regard de Sansa s’est traduite en tension qu’on distingue de la façon la plus évidente sur le visage de Brienne en arrière-plan.

Brienne, visage de la tension ambiante

Son expression sert à la fois la scène en soulignant les non-dits, mais aussi le personnage en nous rappelant que, tout comme Jon, Brienne est l’une des rares à se distinguer par son honnêteté et ses difficultés à masquer ses sentiments.

Du côté de Jon justement, il semble qu’il prenne enfin une respiration en entendant Sansa prononcer ces mots, comme s’il avait retenu son souffle jusque-là.

Même si Jon est loin d’être un politicien avisé, il a bien conscience des réticences de sa sœur qui n’était déjà pas d’accord pour sa rencontre en personne avec Daenerys à Dragonstone.

Depuis, elle a appris par courrier que Jon a prêté allégeance à l’héritière Targaryen. On se souvient que Littlefinger avait déjà joué sur cette nouvelle pour renforcer la conviction de Sansa qu’elle serait une bien meilleure Reine pour le Nord que jamais Jon ne pourra faire un Roi.

Sansa est de loin celle qui maîtrise le mieux les subtilités du pouvoir et elle choisit évidemment de sauver les apparences et propose une courtoisie formelle, d’une part pour endormir la méfiance de Daenerys et d’autre part pour ensuite exprimer sa déception et ses reproches à Jon en privé.

Sansa sera d’autant plus sur la défensive quand elle apprendra la relation romantique unissant Jon à Daenerys. Elle la verra forcément comme celle qui a manipulé un frère trop crédule en le séduisant.

Daenerys, véritable maîtresse de Winterfell ?

En surface et officiellement, Winterfell est à Daenerys, mais en pratique, la loyauté non seulement des seigneurs et soldats, mais aussi de tous les serviteurs et habitants restera auprès des Stark et donc de Jon et/ou Sansa.

Pour rappel, aux yeux du Nord, Daenerys reste avant tout la fille d’Aerys 2, celui qui a orchestré les morts atroces de Rickard et Brandon Stark, le père et le grand frère de Ned.

Pas de chance, Daenerys a justement fait exécuter un père et son fils, les Tarly, qui refusaient de reconnaître son autorité.

Certes, les Tarlys n’ont rien à voir avec le Nord, mais cette funeste décision ne fera que renforcer la méfiance. Ceci étant dit, je ne pense pas que toute la saison de Sansa tourne autour d’une rivalité avec Daenerys, du moins je ne l’espère pas.

Je suppose que cette opposition pourrait durer jusqu’au 3ème épisode, mais l’un des rares avantages de l’arrivée de l’armée des morts sera de révéler les personnalités profondes, ce qui permettra je pense qu’un respect mutuel naisse entre les deux femmes.

Les absents ont toujours raison

Bon, tout a été dit sur ces images, après tout il n’y a que 4 secondes. Et non, toujours pas ! Puisqu’on peut s’interroger sur les absents. Notamment Arya et Bran.

Je ne crois pas qu’ils soient présents hors champ durant cette rencontre, tout simplement car il me semble impossible que le réalisateur décide de ne pas saisir leurs visages en même temps que ceux des autres personnages.

En termes scénaristique, c’est très logique, puisqu’on voudra ménager un moment particulier pour les retrouvailles de Jon et Arya et parce que celles entre Jon et Bran devraient rapidement prendre une tournure bien particulière au vu des révélations qui seront faites, sans doute en présence de Sam.

L’autre absent notable, c’est Tyrion évidemment, puisque c’est Ser Jorah qui escorte Daenerys dans la cour de Winterfell alors que Tyrion est la main de la Reine.

Là encore, on peut sans doute y voir un artifice pour permettre des retrouvailles plus spécifiques entre Sansa et Tyrion dont le statut du mariage reste assez trouble, sachant que celui qui avait uni Sansa à Ramsay Bolton n’était pas forcément légal.

On sait bien que Tyrion ne jouit pas d’une réputation avantageuse dans le Nord, après tout, même après le procès sommaire de Petyr Baelish, certains pourraient encore voir en lui l’instigateur de la guerre entre la couronne et les Stark.

Ser Jorah aurait-il rejoint la garde de nuit ?

Toutefois, la réputation de Ser Jorah n’est guère meilleure. Après tout, Ned Stark voulait le faire exécuter pour esclavagisme et Jorah a dû fuir les terres qui ne sont plus les siennes.

Parmi les multiples retrouvailles attendues, il faut aussi mentionner la rencontre à l’écran de Jorah avec sa jeune cousine Lyanna, qui pourrait se révéler des plus mémorables.

Dans ce court extrait, j’ai été interpellé par les couleurs arborés par Ser Jorah, des teintes qui ne sont que des variations de noir ou de gris très sombre et qui pourraient indiquer une décision de rejoindre les rangs de la Garde de Nuit.

A bien y réfléchir, il s’agirait là de la seule façon pour Jorah de revenir dans le Nord sans mettre Jon ou Sansa en porte à faux par rapport à la condamnation prononcée jadis par Eddard Stark.

En effet, pour un condamné, notamment un noble qui plus est un combattant émérite, prendre le noir serait un choix parfaitement logique pour échapper à la mise à mort.

Jorah a bien compris que le cœur de Daenerys est pris par Jon, or le mince espoir de conquérir la jeune reine était sans doute la dernière chose qui pouvait le retenir de prendre le noir.

La signification des couleurs de Daenerys

Autre détail vestimentaire d’importance, la tenue de Daenerys. Elle porte un manteau de fourrure blanc à crevées pourpre. Certains diront qu’il s’agit d’un détail, mais les couleurs ont toujours une signification lorsqu’elles sont portées par des nobles et encore plus lorsqu’il s’agit d’une Reine du moins d’une Reine en devenir.

On reconnaît dans ces couleurs un mélange entre celles des familles Stark et Targaryen, à savoir un loup gris sur fond blanc et un dragon rouge sur fond noir.

Le résultat, ce blanc maculé de rouge ou de pourpre, fait non seulement penser aux barrals, les arbres sacrés des bosquets des Dieux anciens, mais on peut aussi y voir un présage du sang qui sera versé par le nord pour faire face aux menaces venant du nord comme du sud.

Concernant les résultats des Golden Globes, je ne ferai de commentaire que sur Spiderman Into the Spider-verse qui mérite sa distinction tant il est ambitieux sur la forme et réussi.

True Detective et Watchmen arrivent aussi !

Du côté des autres séries HBO, outre Game of Thrones, ce sont True Detective saison 3 et Watchmen que j’attends avec le plus d’impatience sachant que True Detective démarre dès le 13 janvier alors que Watchmen n’a pas encore de date précise sur 2019.

Pour ceux qui se posent la question, il est normal de trouver un masque de Rorschach différent de l’original puisque la série se déroule de nombreuses années après les événements du roman graphique, avec notamment Jeremy Irons dans le rôle d’Ozymandias.