Game of Thrones saison 8 : les révélations du teaser !

Ce premier teaser de Game of Thrones saison 8 pourrait bien en révéler davantage que ne le laisserait supposer l’absence d’images inédites de la dernière saison. Une analyse s’impose !

Dragonstone et la table d’Aegon le conquérant

Ce teaser a pour titre « Dragonstone », ce qui fait principalement référence à l’île de Dragonstone ou Peyredragon en VF où se situe la carte en relief de Westeros utilisée dans ces images.

Cette carte avait été commandée par Aegons Targaryen en personne au moment de conquérir les 7 Royaumes, 300 ans avant le début des événements de la série.

Pour aller un peu plus loin, cette carte d’Aegon est d’autant plus significative que lors de la promotion pour son tout récent livre, Fire & Blood, GRR Martin a révélé qu’Aegon le conquérant avait conscience d’une menace au Nord du Mur et qu’il s’agissait de l’une de ses principales motivations pour mener la conquête des 7 royaumes afin qu’ils s’unissent et soient prêt à résister ensemble, certainement aux marcheurs blancs.

Un teaser qui utilise une carte, c’est aussi et surtout une manière de s’inscrire dans la tradition des génériques de la série.

Concernant la musique qui accompagne cette inquiétante animation, c’est tout simplement Winter is Here, qui avait illustré le départ de Jaime Lannister de King’s Landing et l’arrivée des premiers flocons de neige dans le sud dans le dernier épisode de la saison 7.

La glace rattrape le loup, le soldat et le dragon

Revenons au déroulement de ce trailer avec ses aspects les plus évidents qui n’en sont pas moins essentiels.

Le brouillard blanc qui s’étend depuis le nord correspond à l’armée des morts qui apporte avec elle la nuit éternelle.

La glace saisit d’abord le loup qui représente les Starks bien sûr, mais aussi plus ou moins en même temps la pièce qui représente les Immaculés de Ver Gris.

On peut déjà s’arrêter ici et s’interroger. Pourquoi ces pièces sont-elles dirigées vers le sud ? S’agit-il de nous faire comprendre que les forces de Winterfell et les Immaculés seront forcés de battre en retraite face au roi de la nuit ?

Quand on connaît bien la géographie de Westeros, on remarque dès cet instant que ces deux pièces se situent juste au nord du fleuve Trident, soit aux alentours de la frontière entre les régions du Neck au Nord et des Riverlands au sud, à proximité des Jumeaux. Je reviendrai un peu plus loin sur l’histoire chargée de signification de ces contrées.

La position de Daenerys (ou autre chevaucheur !)

C’est ensuite un Dragon, qui pourrait représenter Daenerys et Drogon a priori, qui se fait rattraper par la glace alors qu’il vole lui aussi en direction du sud.

Initialement, il semble impossible de localiser le dragon, mais une image très brève permet de le situer par rapport à la pièce des immaculés.

Le Dragon est donc à peine plus au sud que le Loup et semble vouloir survoler la Baie du Fer-né en direction d’une pièce qu’on identifiera ensuite comme un cheval, ce qui laisserait supposer que Daenerys chercherait alors à rejoindre les Dothrakis.

Souvenez-vous, en fin de saison 7 il avait été convenu que Jon et Daenerys arriveraient par la mer et les Dotrahkis par voie terrestre, ce qui pourrait expliquer une telle distance entre les troupes.

Néanmoins, concernant cette pièce qui représente un cheval, il reste la possibilité qu’elle ne désigne pas les Dothrakis, mais plutôt la compagnie dorée, ces mercenaires engagés par Cersei.

Les pièces se déplacent

Autre détail essentiel qu’on peut facilement manquer, ces pièces bougent, même après avoir été touchées par la glace.

C’est notamment le cas des immaculés comme on le voit ici qui se sont rapprochés, eux aussi en direction du cheval de l’autre côté de la baie.

Le cheval lui-même continue d’avancer pour passer la baie et arriver plus ou moins à hauteur des Jumeaux puisqu’il y a deux châteaux, même si l’emplacement correspond davantage à celui de Salvemer (ou Seagard en VO) sur une carte plus précise.

Puisque les immaculés bougent, le contact glacial avec une pièce n’implique donc pas forcément sa destruction, mais au moins sans doute une bataille contre les marcheurs blancs.

Evidemment, si on part du principe que ce teaser donne de véritables indices sur le déroulement de la saison 8, on peut craindre pour Winterfell étant donné le mouvement de retraite des forces alliées de Jon et Daenerys. Quoi qu’il en soit, face à la glace qui descend inexorablement du nord, on découvre un incendie grandissant en provenance du sud.

Le Val d’Arryn au sud ?

On distingue évidemment le lion, mais aussi à sa gauche le faucon du Val, le soleil percé d’une lance de Dorne et à sa droite ce qui correspond sans doute à la Rose de Hautjardin.

Ce qui interpelle tout de suite, c’est que le Faucon n’est pas du tout situé là où il devrait, puisque le Val d’Arryn est plus au nord et surement pas au sud-est de King’s Landing.

Est-ce que cela pourrait correspondre à une dernière manœuvre de Littlefinger avant sa mort, en faisant envoyer Robin Arryn dans le sud comme moyen de pression à vendre à Cersei ? À moins que ce ne soit qu’un placement hasardeux par une équipe qui voulait juste que ça fasse joli !

Face à la glace, le feu peut représenter la vie certes, éventuellement R’hllor le Dieu rouge, mais il s’agit je pense avant tout d’une autre notion de destruction provenant cette fois des passions et de la folie humaine.

Incendie et feu grégeois à port Réal

On remarquera qu’à côté de la première étincelle sur le socle du lion, il semble y avoir comme une nuance de vert qui n’est pas sans rappeler le feu grégeois liquide dont l’utilité scénaristique pourrait ne pas encore avoir été totalement consumée.

On voit d’ailleurs les flammes qui touchent directement le symbole qui correspond a priori à King’s Landing à gauche du lion. Ensuite, le feu embrase tout et fonce en direction de la vague glaciale, mais un détail étonnant et presque imperceptible m’a frappé en chemin.

Le Kraken caché

Il s’agit de l’apparition (33) d’une pièce au niveau de l’embouchure du Trident. Je ne sais pas si ce sont mes yeux ou mon imagination qui me jouent des tours, mais j’ai bien l’impression qu’il s’agit d’un Kraken qui pourrait correspondre aux Greyjoy, reste à voir s’il s’agit de Euron ou de Theon, mais je pencherai plutôt pour le premier.

Enfin, lorsque la glace et le feu se rencontre au niveau des Jumeaux, c’est une véritable éruption de verredragon qui surgit de terre, sachant évidemment que l’obsidienne est le matériau le plus dangereux pour les marcheurs blancs, on pourrait y voir un présage de victoire pour l’humanité, mais, mais je vais y revenir plus en détails.

Une chanson de Glace et de Feu au Trident

Prenons d’abord un peu de hauteur pour évoquer la signification d’ensemble de ce teaser à savoir le retour aux fondamentaux, le titre de la saga de George RR Martin, A Song of Ice and Fire, une chanson de glace et de feu.

Cette histoire est essentiellement celle des Stark et des Targaryen et justement, pour y replonger, il y a beaucoup à dire sur le Trident, ce fleuve qui habite de sa présence la majorité du teaser en tant que zone frontière marquant le choc entre le givre et les flammes.

Le Trident, c’est évidemment le lieu de la bataille qui a marqué la victoire de la rébellion de Robert lorsqu’il a abattu Rhaegar en personne et vaincu son armée. Les eaux du Trident s’étaient teintées rouge sang et l’histoire avait basculé, perdant la possibilité d’un roi éclairé pour un Robert meilleur guerrier que monarque.

Le rêve de Daenerys

Dans les livres, Daenerys fait un rêve qu’il semble particulièrement intéressant de rappeler après un tel teaser.

« Cette nuit-là, elle était Rhaegar, en route vers le Trident. Mais c’est un dragon qu’elle montait, pas un cheval. Quand il lui apparut, sur la berge opposée, l’ost rebelle de l’Usurpateur était exclusivement revêtu d’armures de glace, et elle n’eut qu’à l’envelopper de feudragon pour qu’il se dissipe comme rosée, non sans transformer la Trident en un torrent. »

De toute évidence, il s’agit d’une forme de prémonition de son combat à venir contre l’armée des morts, mais la victoire ne sera sans doute pas aussi facile.

Le Roi Stark

Toutefois, le Trident c’est aussi le lieu d’un événement fondateur pour l’histoire de Westeros lorsque le Roi du Nord, Torrhen Stark, a décidé il y a 300 ans de vouer allégeance à Aegon pour épargner à son armée le destin qui avait incombé à tous ceux qui s’étaient opposés au conquérant.

On peut clairement deviner une filiation entre ce geste et celui de Jon qui décide de reconnaître la légitimité de Daenerys comme la souveraine des 7 Royaumes.

L’île aux faces

À quelques lieues au sud, cette région, c’est aussi celle d’Harrenhal le château hanté, mais aussi et surtout le lac de l’Oeildieu et son île aux faces où se situent selon les livres les derniers Vervoyants.

Je ne sais pas du tout si la série prendra le temps de donner un rôle à cet endroit mythique, mais si c’était miraculeusement le cas, j’en serais ravi. Après tout, il faudrait bien revenir aux origines de tout ça pour trouver une solution satisfaisante et ne pas se contenter d’une ou deux batailles géantes.

On peut voir dans ce teaser l’annonce d’une forme d’apocalypse, avec la destruction issue des marcheurs d’un côté, celle issue de la folie des hommes de l’autre et au final aucune chance pour Westeros et ses habitants.

Quelle fin pour Game of Thrones ?

Soyons réalistes, aucune chance que cette série se termine dans un tel scénario, guère plus intéressant qu’une victoire de Jon détruisant tous les méchants à coup d’épée avec une rose bleue entre les dents en affichant un sourire ultra bright.

Je sais que certains craignent un final très « fantasy » qui laisserait de côté le réalisme cru, les traîtrises, les retournements d’alliance et la complexité de l’âme humaine en faveur d’un schéma classique.

Il est impossible de se prononcer pour l’instant, mais certes d’un côté oui, il y aura des batailles de proportions titanesques on le sait et, pour la plupart, on ne va pas s’en plaindre.

Ceci étant dit, les showrunners et acteurs ont aussi promis de nombreuses surprises, traitrises et autres retournements de situation.

La fin de King’s Landing et du Roi de la Nuit

Ne serait-ce que du côté de King’s landing, voir les flammes dans ce teaser renvoie aux nombreux indices qui laissent craindre que cela ne survienne, que ce soit les visions de Bran d’un Dragon survolant la cité, ce que Tyrion était parvenu à convaincre Daenerys de ne pas faire ou encore la mention du feu grégeois qui serait encore stocké en quantité sous certaines rues de la capitale.

Pour ce qui est de la résolution finale face aux marcheurs, je ne pense pas que la victoire pourra être simplement militaire, repousser la menace du Roi de la nuit devrait imposer une forme de sacrifice voire de multiples sacrifices ou encore, pourquoi pas, impliquer une forme de négociation…