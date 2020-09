Garmin présente Catalyst, le co-pilote artificiel à moins de 1000 euros

On parle souvent de Garmin pour ses montres connectées haut de gamme. Pourtant, le constructeur est avant tout un spécialiste des GPS. Voici pourquoi l’entreprise dévoile désormais un GPS destiné aux adeptes des circuits automobiles. Catalyst est le nouvel outil indispensable pour tout amoureux de sport automobile. L’équipe Garmin Pit Crew a concocté avec passion cet instrument qui permet d’analyser les données de conduite, tout en vous conseillant pour battre votre meilleur chrono grâce à un coaching vocal.

Catalyst est le remplaçant 2.0 de l’habituel co-pilote. Grâce à la technologie True Track Positioning, ce boîtier permet de générer le tracé du circuit en analysant tous les recoins afin de vous conseiller sur la conduite à adopter à chaque étape. Évidemment, cette version évoluée du GPS traditionnel dispose d’une caméra 1080p capable de capturer directement votre parcours et ainsi le visualiser par la suite afin les diverses données récoltées, la vitesse, les tours et autres informations collectées. Le Catalyst et sa caméra sont disponibles au prix de 999,99 dollars. Soit près de 1000 dollars pour ce GPS optimisé.

Circuits fermés uniquement.

Le Catalyst dispose d’une large base de données internationale qui permettra de comparer vos courses avec celles de pilotes du monde entier. Il connaît par ailleurs la plupart des circuits de la planète. Dans le cas où votre circuit ne figure pas dans cette liste, il peut également générer automatiquement des cartes de circuits. Il vous suffit de faire quelques tours, de faire glisser la ligne de départ à l’endroit voulu et de donner un nom à votre parcours.

Il est important de préciser que ce produit est uniquement destiné aux coureurs sur circuits fermés, il n’est en aucun cas possible de l’utiliser sur la voie publique. Cela signifie qu’il est impossible d’utiliser Catalyst lors de rallye ou d’autres courses encadrées sur routes publiques. Il serait possible que des mises à jour puissent changer la donne.