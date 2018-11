Geeko : des meubles design conçus pour les joueurs

Des meubles design conçus pour les joueurs chez Geeko

Alors qu’il lui reste encore une trentaine de jours sur la plateforme de financement collaborative Ulule, le projet Geeko a d’ores et déjà atteint 230% de son objectif de financement. Geeko, c’est une ligne de meubles pensés pour les adeptes de jeux vidéo. Le constructeur promet ainsi de « concilier des fonctionnalités prévues pour les joueurs et amateurs de high-tech, avec un design élégant qui se marie avec perfection dans tout espace de vie. »

Dans la vraie vie, cela se matérialise par quatre types de meubles, à savoir les modèles Industriel et Intemporel, tous deux déclinés en version Mini (1 mètre de largeur) en plus d’une version standard (1,50m).

Tous promettent ainsi de s’insérer élégamment dans toute forme de décoration d’intérieur, et d’accueillir Smart TV, consoles et les jeux du moment, que l’on rangera avec soin dans les différents tiroirs.

Aération, gestion des câbles…

Pour plaire au gamer, le meuble Geeko dispose de nombreuses fonctionnalités pensées spécialement pour l’adepte de jeux vidéo. Il permet de protéger durablement les consoles tout en offrant une aération efficace. Grâce à de multiples grilles d’aération, les appareils et consoles chauffent jusqu’à 20% de moins que dans des meubles classiques. Une bonne nouvelle notamment pour les détenteurs de PS4 Pro, notamment du modèle lancé en 2016, remplacé récemment par une nouvelle série nettement moins bruyante…

Les concepteurs se sont aussi particulièrement attachés à permettre une gestion ordonnée des câbles. Aucun câble n’est ainsi visible grâce à un système d’accès faciles, de serre-câbles et de caches livrés avec le meuble et qui sont disposés dans sa partie arrière. Enfin, en plus d’une télévision, ses larges espaces dédiés et modulables lui permettent de contenir au moins dix appareils multimédia, comme des consoles, lecteur Blu-Ray ou box Internet.

Côté tarifs, sans réduction liée à une précommande, le meuble Industriel est affiché à 625 euros, contre 590 euros pour le pack Intemporel. Les premières commandes seront livrées courant février 2019. Le succès de ces premiers meubles devrait permettre à terme de dériver toute une gamme complète de meubles design Geeko annonce le groupe.

Pour plus d’infos, direction le site officel Geeko.