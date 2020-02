GeForce Now : les jeux Activision-Blizzard retirés du catalogue… à cause de Nvidia ?

Un « malentendu » selon Nvidia…

Il y a quelques jours, Nvidia lançait fièrement son service de jeux GeForce Now, avec la disponibilité d’une offre gratuite et d’une offre payante. Un service qui permet aux joueurs d’importer leurs jeux achetés sur Steam, BattleNet et Uplay, sur l’application GeForce Now pour pouvoir jouer quand ils veulent, où ils le veulent. Cela bien sûr, à condition qu’un accord ait préalablement été signé entre Nvidia et l’éditeur…

Nvidia Shield TV Pro au meilleur prix Prix de base : 219 € Boulanger 219 € Consultez l'offre

Tout récemment, on apprenait que la première « victime » de GeForce Now était le géant Activision-Blizzard, dont les jeux ont été retirés de la plateforme, quelques jours seulement après son lancement. Un coup dur pour Nvidia (et pour les joueurs), car il faut alors se passer de nombreux titres très populaires comme Warcraft, Diablo, Overwatch ou encore Call of Duty. Si certains ont rapidement pointé du doigt Activision-Blizzard, il semblerait que ce couac soit en réalité à mettre au crédit… de Nvidia.

Le groupe américain a ainsi déclaré : « Activision-Blizzard a été un partenaire fantastique pendant la bêta de GeForce Now, que nous avons inclus dans l’offre gratuite du service. Conscients du malentendu, nous avons retiré les jeux de notre service, en espérant pouvoir travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir. »

Ainsi, Nvidia n’aurait tout simplement pas fait les choses en règle, et n’aurait pas obtenu le moindre accord de la part d’Activision-Blizzard pour proposer les jeux du groupe dans la version « publique » de GeForce Now. Nvidia aurait donc du supprimer de son catalogue les jeux de l’éditeur américain avant de rendre GeForce Now disponible à tous, comme il l’a fait d’ailleurs avec d’autres éditeurs. Ces derniers (Capcom, Konami, Square Enix…) pourraient d’ailleurs revenir sur la plateforme GeForce Now prochainement, mais là encore, rien n’est clairement acté…

Reste à savoir maintenant si Activision-Blizzard souhaite s’acoquiner avec Google concernant Stadia, ou si tout simplement, le groupe américain n’a pas envie de faire partie d’une quelconque offre de streaming proposée par un concurrent…