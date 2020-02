NVIDIA lance GeForce NOW et propose la plus grande offre Cloud Gaming à ce jour

On l’annonçait en début d’année dans notre gros dossier sur les bouleversements de l’industrie du jeu vidéo à venir en 2020. Le Cloud Gaming allait devenir un élément très important et Google Stadia ainsi que le XCloud de Microsoft allaient faire face à de nouvelles offres. C’est désormais le cas avec NVIDIA GeForce NOW dès aujourd’hui.

Disponible depuis 2015 sous forme de catalogue de jeux sur abonnement, NVIDIA à proposé une nouvelle version de son service en 2017 qui fut en béta jusqu’à maintenant. Mais aujourd’hui, GeForce NOW est prêt à arriver dans sa version définitive et proposer l’offre de Cloud Gaming avec le catalogue le plus complet à ce jour, comprenant 400 jeux officiels et optimisés, mais jusqu’à 1000 jeux potentiels.

Contrairement à Google Stadia, au XCloud de Microsoft ou encore Gameloft, NVIDIA GeForce NOW proposera un système de Cloud Gaming pour joueurs PC. Car, l’offre ne proposera pas de catalogue de jeux. Ce sont les joueurs qui vont importer leurs jeux achetés sur Steam, BattleNet et Uplay, sur l’application GeForce NOW pour pouvoir jouer quand ils veulent, où ils le veulent, sur PC, Mac, TV Android, smartphone Android et NVIDIA Shield.

Au total, c’est une bibliothèque de 400 jeux compatibles et optimisés, dont la plupart des jeux récents. Mais si certains jeux n’apparaissent pas dans la liste, vous allez pouvoir faire une demande de compatibilité. En attendant, il sera toujours possible d’importer vos propres jeux Steam, mais aussi Uplay et BattleNet. Pour ce qui est de l’Epic Games Store, certains jeux seront compatibles et d’autres non. Tout dépendra des closes d’exclusivités avec les éditeurs (par exemple, Red Dead Redemption II n’aurait pas était disponible pendant son mois d’exclusivité sur l’Epic Games Store fin 2019). À noter que GeForce NOW est avant tout un service qui se base sur les build des jeux PC, ainsi, les jeux développés et optimisés pour une utilisation uniquement PC (et non mobile, ou console) ne seront pas compatibles.

GeForce NOW est un service avant tout pour les joueurs PC qui achètent leurs jeux sur les plateformes comme Steam. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir un PC puissant pour pouvoir en profiter. Grâce à la technologie du Cloud Gaming, NVIDIA permettra à plus d’un milliard de joueurs PC sous Windows, mais également à plus de 100 millions d’utilisateurs MAC, 190 millions de propriétaires de TV Android et potentiellement 2 milliards de propriétaires de smartphones Android d’accéder au service. Pour la première fois dans le monde du gaming et du Cloud Gaming, les joueurs pourront même profiter de la technologie du Ray Tracing en temps réel grâce au RTX intégré dans GeForce NOW. Cependant, le service ne proposera pas de 4K, mais une résolution en 1080p et 60FPS.

Pour ce qui est du prix, NVIDIA propose deux formules pour GeForce NOW. Une gratuite et une payante. L’offre gratuite vous permettra donc de bénéficier de séances de jeu d’une heure. Après cette heure, il sera possible de relancer directement une partie, mais vous allez devoir passer par une waiting list. Le RTX (Ray Tracing) n’est pas pris en compte.

L’offre payante Founders à 5,49€ par mois vous permet d’avoir accès à des séances de jeu d’une heure et jusqu’à six heures. Après, il sera possible de relancer directement une partie de la même durée. Vous ne passerez pas par la waiting list, et vous allez pouvoir profiter du RTX en temps réel. Notez qu’avec la Founders Édition, vous profitez de trois mois offerts. Si vous n’êtes pas satisfaits, il sera possible de résilier votre abonnement sans débourser un seul centime. Cependant, cet essai de trois mois est valable qu’une seule fois.

Si vous souhaitez tester le service, rendez-vous sur le site officiel de NVIDIA pour créer votre compte.