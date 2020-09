General Motors investit 2 milliards de dollars dans un concurrent de Tesla

Nikola Tesla est un inventeur et ingénieur américain connu pour son rôle prépondérant dans le développement et l’adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l’électricité. Si ce dernier nous a quittés en 1943, il a inspiré de nombreuses générations et donne son nom et son prénom à deux entreprises concurrentes : Nikola et donc Tesla. Si on ne présente plus l’entreprise dirigée par Elon Musk, Nikola reste un peu moins connu, mais est tout de même un constructeur automobile américain.

Nikola ne souffre pas de son manque de notoriété et continue de développer ses projets de son côté en attirant de plus en plus l’attention. En effet, l’entreprise peut désormais compter sur le soutien du géant General Motors qui vient d’obtenir 11% de cette startup prometteuse. General Motors se chargera également de la production du pick up Nikola prévu d’ici la fin de l’année 2022. Selon les premières représentations, ce véhicule arbore un design plus discret que celui du Cybertruck.

General Motors investit le conseil d’administration de Nikola.

General Motors a donc investi 2 milliards de dollars dans cette startup et obtient par la même occasion un siège au conseil d’administration de Nikola. General Motors, par le biais de sa CEO Mary Barra, a pris la parole concernant ce nouveau partenariat : « Nous renforçons notre présence dans de nombreux segments de VE à fort volume tout en augmentant notre échelle pour réduire le coût des batteries et des piles à combustible et augmenter la rentabilité. En outre, l’application des solutions technologiques électrifiées de General Motors à la catégorie des véhicules utilitaires lourds est une autre étape importante pour réaliser notre vision d’un avenir sans émissions ».

Si l’on en croit les dires de General Motors, ce partenariat désigne le géant américain comme le fournisseur exclusif de piles à combustible pour les futurs utilitaires Nikola. La startup compte énormément sur cet accord pour réussir son entrée sur ce marché tant convoité.