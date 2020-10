General Motors prend le pari de rendre les Hummer électriques

Voici désormais un an que nous avons pu découvrir ce qui s’apparente au futur de l’automobile : le Tesla Cybertruck. Son design tout droit sorti d’un film de science-fiction et ses caractéristiques font de ce pick up un véritable char d’assaut rempli de technologie. Depuis ce présentation en novembre 2019, nous n’avons pratiquement plus entendu parlé du Cybertruck. Toutefois, les concurrents ne sont pas restés les bras croisés. Après Rivian ou encore Nikola qui travaillent sur de magnifiques pick up électriques, voici que General Motors et Hummer décident de se joindre à la fête.

0 à 100 km/h en 3 secondes.

Le défi est de taille, puisque le supertruck Hummer est considéré comme allant à l’inverse de la protection de l’environnement. La taille imposante de ce pick up lui force à consommer énormément en polluant à outrance. Pourtant, General Motors se dit prêt à équiper l’un des modèles Hummer d’une motorisation 100% électrique. Il est là le véritable concurrent du Cybertruck. Ce tout nouveau Hummer sera commercialisé dès l’automne 2021 à partir de 95 000 euros. Selon General Motors, il sera doté d’une autonomie lui permettant de rouler 560 kilomètres en une seule charge. Son moteur de 1000 chevaux devrait lui conférer la puissance de passer de 0 à 100 en 3 secondes.

Vous vous en doutez, de telles performances pour un véhicule de cette envergure vous demander des batteries énormes, et très certainement lourdes. Pour le moment, le constructeur automobile américain ne s’est pas étalé sur le sujet. Certains médias américains n’ont pas perdu de temps en dénonçant d’or et déjà une véritable aberration écologique. Si en France l’élaboration d’un tel véhicule peut paraitre inutile, les pick up représentent la part du marché automobile la plus lucrative aux États-Unis.

Elon Musk, en est parfaitement conscient, voici pourquoi il a décidé d’innover en présentant certes un véhicule qui sort du lot, tout en restant un pick up. À voir comment ces géants électriques de la route évoluent sur le long terme.