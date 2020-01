Pour contrer le Cybertruck, Rivian revoit ses tarifs à la baisse

Le secteur automobile est le théâtre de nombreux changements ces dernières années. Bien évidemment, de plus en plus de constructeur optent pour le passage du thermique à l’électrique. L’un des acteurs les plus représentatif de cette mutation est sans aucun doute Tesla. Cependant, ce constructeur américain a tendance à afficher des prix très élevés pour sa flotte de véhicule électriques.

Il est important de préciser que Tesla est positionné dans le haut de gamme, toutefois d’autres acteurs comme Rivian se placent également dans cette gamme tout en affichant des tarifs plus abordables que prévu. En effet, alors que le pickup R1T avait été annoncé à un prix de base de 69 000 dollars (et le SUV R1S à 72 000 dollars), RJ Scaringe le fondateur de Rivian explique que ce prix sera pour des véhicules tout option, les prix de départ devraient être bien plus accessibles.

Rivian casse les codes

En proposant des tarifs de plus en plus attractifs, Rivian compte détourner les potentiels acheteurs du prochain Cybertruck de Tesla ou encore du Mustang Mach-E de Ford. Revoir les prix à la baisse pourrait largement aider Rivian à réussir son lancement, tout en assurant un brillant avenir. Aujourd’hui, ce secteur est largement dominé par Tesla qui compte d’ailleurs à son tour s’orienter vers une gamme de véhicules plus accessibles. On peut notamment le voir avec son SUV la Model Y, disponible à partir de 58 000 dollars, ou encore plus récemment avec l’annonce d’un véhicule 100% chinois.

En effet, Tesla souhaite exploiter davantage sa Gigafactory de Shanghai, en concevant de zéro une voiture à destination du marché asiatique. C’est à dire, le design, la conception et la production.

Avant même d’avoir mis en circulation le moindre véhicule, Rivian a déjà volé la vedette avec ses véhicules cette année pendant le salon de l’auto de Los Angeles. Le stand Rivian avec ses deux prototypes était bondé pendant toute la durée du salon, tandis que le stand Ford adjacent, rempli de F-150 était désert.