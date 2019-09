George Lucas « trahi » par les derniers Star Wars

Les mémoires de Bob Iger, « The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company », se révèlent être une véritable mine de révélations qui ne doivent pas forcément plaire à tout le monde dans l’entreprise. Le CEO de Disney se lâche ainsi sur l’univers Star Wars à seulement quelques semaines de la sortie de Star Wars – Episode IX. Le genre de sortie médiatique dont J.J Abrams se serait sans doute bien passé. Il faut dire que les révélations concernant George Lucas lui-même, le fondateur de l’univers.

George Lucas avait ses propres idées pour Star Wars

On y apprend en effet que George Lucas aurait été déçu par les films proposés dans l’univers Star Wars depuis son rachat par Disney en 2012. Si on a envie de lui dire que les fans l’avaient pourtant prédit, ses raisons pourraient bien surprendre. La question n’est pas tant celle de la qualité (coucou Han Solo) que celle des histoires choisies. Disney n’a en effet gardé aucune des histoires qu’il avait prévu pour la suite.

George savait bien sûr que Disney n’avait aucune obligation d’un point de vue contractuel mais il pensait que le fait d’acheter les histoires qu’il avait commencé à développer était une promesse tacite de les suivre, et il a été déçu que son histoire soit abandonnée.

Bob Iger précise bien avoir été clair avec George Lucas dès le début, mais reconnaît aussi qu’il aurait pu mieux gérer le dossier, le préparer au fait que Disney pensait déjà aller dans une autre direction. Quelque chose qu’il n’a pas fait et George Lucas s’est donc senti « trahi », dès les premières réunions après le rachat.

George Lucas aurait ensuite été déçu par le manque d’innovation, au niveau des technologies, des mondes, des personnages…

Et qu’en pense Kevin Feige, le patron de Marvel qui travaille désormais à la sortie de son propre film Star Wars ? Affaire à suivre…