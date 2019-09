Star Wars IX promet la naissance de nouvelles légendes et une bataille finale épique !

Ce sera sans doute l’événement de cette fin d’année. La conclusion finale de l’histoire « Skywalker » dans la saga Star Wars. Si l’univers crée et imaginé par George Lucas s’est souvent étendu à de nouveaux horizons, pour mettre en avant d’autres aspects que la famille Skywalker à travers des séries ou des comics, la plupart des films sont restés focus sur l’histoire de cette famille assez incroyable qui règne sur la galaxie. Depuis 1977, les fans ont vu Anakin sombrer dans la prélogie (1999-2005), ils ont vu son fils Luke résister à l’appel du côté obscur dans la trilogie originale (1977-1983), et ils attendent avec impatience de découvrir quel Skywalker sera au centre de l’ultime trilogie entamée depuis 2015. En tout cas, de nouvelles légendes devraient naître à la fin de cet ultime opus, et une bataille finale épique est également au programme.

Star Wars IX : La fin d’un cycle, le début d’une nouvelle ère ?

La semaine dernière, lors de sa conférence D23, Disney a dévoilé la nouvelle bande-annonce de Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker. Une bande-annonce de plus de deux minutes, avec une première minute nostalgie qui revient sur les huit premiers opus de la saga, et une minute d’images inédites de ce neuvième et dernier opus.

Attendus pour le 18 décembre prochain, nous apprenons aujourd’hui que Star Wars IX ne compte pas laisser derrière lui l’ensemble de ses personnages. Si cet opus devait clore la saga « Skywalker », il devrait également faire naître de nouveaux héros et proposer une bataille finale épique pour la liberté.

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent une fois encore leurs forces pour emmener les spectateurs dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars : L’Ascension de Skywalker. La conclusion passionnante de la saga des Skywalker verra naître de nouvelles légendes et la bataille finale pour la liberté reste à venir

Dans ces propos que l’on doit au site geektyrant.com, nous apprenons que de nouveaux personnages devraient se révéler. Il y’a de grandes chances pour que l’on puisse les retrouver dans les autres projets, que ce soit la trilogie des créateurs de Game of Thrones, ou bien la trilogie qui pourrait être liée aux jeux KOTOR.

Autre fait intéressant, une bataille finale pour la liberté serait aussi au programme. Il y’a de grandes chances pour que la scène finale de Star Wars IX soit un duel au sabre laser épique comme ce fut le cas pour Star Wars III La Revanche des Siths entre Obi-Wan et Anakin qui est considéré par la plupart des fans comme l’un des moments les plus forts de la saga.