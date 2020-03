Get Out : et si le film avait une suite ?

On a déjà dit ici, à plusieurs reprises, et avec beaucoup d’entrain, tout le bien que l’on pensait de Get Out, le film de Jordan Peele. Le génial réalisateur a récidivé avec US et plus récemment avec Hunters sur Amazon Prime Video. Si ce dernier projet n’est objectivement pas au niveau des précédents, on se prend désormais à rêver d’un retour aux sources. Bonne nouvelle, la perspective ne serait pas complètement folle.

Get Out 2 : Jason Blum dit oui !

Derrière cette nouvelle rumeur un peu incroyable on trouve Jason Blum, celui qui est sans doute le maître du cinéma de l’horreur en ce moment avec Blumhouse Productions, le studio qui a produit Get Out en 2017. Interrogé par la presse américaine quant à la possibilité d’une suite au film événement, il se montre pour le moins enthousiaste, avec un sérieux bémol. Jordan Peele doit être de l’aventure.

Je le ferais sans hésiter. Mais c’est totalement à Jordan [Peele] de décide et je ne pense pas que cela fasse partie de ses projets. J’adorerais faire plus de films dans la suite de Get Out avec Jordan Si quelqu’un d’autre voulait faire un film Get Out, cela ne m’intéresserait pas. Et Jordan en ce moment ne fait plus de films Get Out. Il n’y aura donc pas d’autre sortie de quoi que ce soit. »

Après tout, si pour US, c’est Lupita Nyong’o, l’actrice principale, qui a dit non à l’idée d’une suite, rien ne semble complètement impossible pour Get Out. On a donc envie de rêver un peu.

Et si vous n’avez pas encore vu cet incroyable film, on vous invite à découvrir la bande-annonce ci-dessous. Cela devrait vous donner envie de vous jeter dessus. Nous on a déjà envie de le revoir.