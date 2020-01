Ghone is gone, un jeu vidéo qui parodie l’évasion de Carlos Ghosn

Il y a quelques jours, lorsque les médias ont révélé l’évasion de Carlos Ghosn, une rumeur selon laquelle l’ex-patron de l’alliance Renault-Nissan aurait signé un contrat avec Netflix s’était répandue sur la toile.

Aujourd’hui, les chances pour que Netflix sorte une série ou un documentaire sur cette évasion sont très (très) minces. En revanche, il y aura peut-être un jeu vidéo qui parodiera celle-ci.

Comme le rapporte Bloomberg, un jeu en cours de développement intitulé « Ghone is gone » est apparu sur la plateforme Steam, et a commencé à faire parler de lui chez les utilisateurs japonais de Twitter.

Le joueur devra aider « Gon » à s’évader

« Autrefois titan de l’industrie automobile et PDG du cartel des sociétés Ruso, Nisson et Bishibishi, Loscar Gon est sous la surveillance d’un pays 24h / 24 et 7j / 7. Votre rôle en tant que Gon est d’essayer de vous faufiler dans les espaces les plus étroits pour échapper au pays, en utilisant des pots-de-vin et parfois en vous cachant dans un étui à instruments de musique. Dirigez-vous vers l’aéroport international de Sankai pour prendre un vol charter à destination de votre mère patrie Nonleva », lit-on dans la description de ce jeu, dont la sortie est prévue pour ce mois de janvier.

« Tous les lieux, noms, organisations et professions représentées dans cette œuvre sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou mortes, ou des événements réels est purement fortuite. Tous les personnages de ce jeu ont plus de 18 ans », indique également « WasabiSushiStudio », l’éditeur de ce jeu.

Au moment où j’écris cet article, « Ghone is gone » fait parler de lui dans le monde. Mais comme le note Bloomberg, on ne peut pas être sûr à 100 % que ce jeu sortira effectivement, le développeur de celui-ci n’ayant pas sorti d’autres titres sur Steam auparavant.

En tout cas, bien qu’il ne devrait pas s’agir d’un jeu très sophistiqué, celui-ci devrait avoir un succès mondial s’il sort le 22 janvier.