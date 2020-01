Netflix n’adaptera finalement pas l’histoire de Carlos Ghosn

Peu après la fuite de Carlos Ghosn de Tokyo pour le Liban, Le Monde évoquait la possibilité que Netflix dévoile un documentaire sur la vie et les péripéties professionnelles de l’ancien PDG de Renault-Nissan.

Dans un article daté du 3 janvier et supprimé depuis, le quotidien affirmait que l’homme aurait signé une exclusivité en vue d’un film produit pour Netflix. Néanmoins, l’information a été démentie dès le lendemain.

Ce jour, c’est BFMTV qui dévoile un nouvel article sur le sujet en indiquant que Carlos Ghosn n’a eu aucun contact avec Netflix en vue de vendre son histoire à la plateforme. D’ailleurs, celle-ci n’a pas non plus commandé de documentaire sur le sujet. Néanmoins, c’est une autre société de production qui a contacté Netflix pour un projet de film sur l’ancien dirigeant. Cette information n’avait d’ailleurs pas été démentie dans Le Monde.

Les péripéties de Carlos Ghosn ne finiront pas sur Netflix

Ces révélations interviennent peu après la première prise de parole de Carlos Ghosn depuis sa fuite au Liban. L’ancien PDG de Renault et Nissan a d’abord été arrêté à la sortie de son jet privé par le gouvernement japonais en 2018, alors accusé d’abus de biens sociaux. Le gouvernement français déclare alors que l’homme n’est plus en mesure de diriger Renault.

Suite à ces faits et un total de 4 inculpations au Japon, Ghosn est placé sous résidence surveillée à Tokyo avant de s’enfuir fin décembre. Le 29 du mois, il prend clandestinement un avion privé parti de Turquie pour l’emmener à Beyrouth au Liban. Les conditions de sa fuite ne semblent pas encore très claires, mais il aurait organisé une fête avec des musiciens chez lui et se serait caché dans une valise destinée aux instruments de musique. La version la plus plausible veut que les caméras de sécurité l’aient filmé en train de sortir seul de sa résidence.

Dans tous les cas, la vie personnelle et professionnelle de Carlos Ghosn est rocambolesque au point de nous avoir laissés, très largement, imaginer un documentaire Netflix sur les détails de ses inculpations et de sa fuite. Documentaire qui ne verra finalement pas le jour… En tout cas pas sur la plateforme du leader américain du streaming.