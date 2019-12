Ghost of Tsushima : infos, date de sortie, collectors, détails et plus encore !

Annoncé lors de la Paris Games Week 2017, Ghost of Tsushima faisait parti des derniers gros jeux de la PS4 avec Days Gone, Death Stranding et The Last Of Us Part II. Le quatuor magique… Mais aussi maudits qui ont connu des développements compliqués et de nombreux retards. Finalement, après trois à quatre ans d’attente pour certains titres, nous avons eu Days Gone en avril 2019. Death Stranding en novembre 2019. The Last Of Us Part II fut annoncé pour le 20 février 2020 avant d’être repoussé au 29 mai. Et Ghost of Tsushima devrait sortir pour l’été 2020. Voici un petit résumé de toutes les choses que nous savons sur le jeu à ce jour pour ne rater aucune information intéressante.

DATE DE SORTIE : Été 2020

ÉDITEUR : Sony Interactive Entertainment

DÉVELOPPEUR : Sucker Punch

DÉBUT DU PROJET : 2015

SUPPORTS : PS4

MULTIJOUEURS : Non

SEASON PASS : Non

MICRO-TRANSACTIONS : Non



LA LONGUE AVENTURE DU FANTÔME DE TSUHIMA

Annoncé lors de la conférence PlayStation à la Paris Games Week 2017, Ghost of Tsushima était donc présenté comme la prochaine grosse production du studio Sucker Punch (Sly Cooper, inFamous…). Quelques mois plus tard, c’est lors de l’E3 2018 cette fois que Sony présentait de nouveau le jeu au cours d’une nouvelle séquence. Depuis, c’était le silence radio autour de ce jeu qui suscite l’intérêt de nombreux joueurs.

D’après certaines rumeurs, le développement de Ghost of Tsushima serait beaucoup plus compliqué que prévu et le jeu aurait déjà dû sortir. Certaines parties du développement auraient été rebootées, beaucoup de changement aurait été fait au jeu qui serait désormais beaucoup plus ambitieux qu’au départ.

En tout cas, après 18 mois de silence, c’est lors de Game Awards dernier que Ghost of Tsushima fut une nouvelle fois montré au cours d’une nouvelle séquence. Un trailer plutôt joli, proposant de nouveaux effets visuels assez beaux (surtout de nuit) et montrer de nouvelles mécaniques de gameplay. Ce nouveau trailer permet également de dévoiler sa date de sortie fixée pour l’été 2020.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Tout simplement parce qu’il signera le grand retour du studio Sucker Punch. Ce studio qui s’est forgé cette réputation de proposer des jeux et des univers bien à part, mais toujours de grandes qualités. Fondé en 1997, le studio va très vite s’allier à Sony Computer Entertainment pour sortie la série Sly Cooper sur PS2. C’est grâce à trois excellents opus (en 2002, 2004 et 2005) que Sucker Punch commence à se faire un nom dans les jeux de plateformes.

Avec l’arrivée de la PS3 en 2007, le studio prend tout le monde par surprise avec la sortie d’inFamous (en 2009 et 2011). S’éloignant du genre plateforme, Sucker Punch montre qu’il est capable de créer son propre univers en monde ouvert. Mieux encore, le studio montre qu’il arrive même à se renouveler avec une même licence proposant un inFamous Second Son en 2014 sur PS4 complètement différent des deux premiers opus.

Ghost of Tsushima signe donc le grand retour du studio dans un tout nouveau genre, dans une toute nouvelle ambiance et surtout avec une nouvelle licence. De plus, le thème du « Japon féodal » très apprécié par les joueurs est un genre peu exploité dans le jeu vidéo.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 Malheureusement, à ce jour, personne n’a eu la chance de découvrir Ghost of Tsushima. Il y a de grandes chances pour que les choses changent dès le second trimestre de l’année 2020 ou lors de l’E3 prochain.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : Ghost of Tsushima est un jeu en monde ouvert dans le Japon féodal en 1274 durant l’époque de Kamakura. Le jeu s’appuie sur des évènements historiques réels, tout en prenant quelques libertés. Nous allons incarner Jin Sakai, un rônin qui adopte la voie du Fantôme, alors qu’il fait face à l’invasion mongole au Japon sur les îles de Tsushima en 1274.

En bref :

Ghost of Tsushima sera un jeu en monde ouvert

La sortie du jeu est bien prévue sur PS4. Mais il arrivera surement sur PS5 également.

Le jeu ne proposera pas d’éléments surnaturels et restera dans une optique « réaliste »

Le jeu s’inspirera de faits réels mais s’autorisera quelques libertés

Il ne sera pas possible de créer son personnage. Nous ne savons cependant pas à ce jour si le jeu proposera de la personnalisation du personnage.

Tous les combats se feront au corps à corps et à l’arme blanche.

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTORS 🍋 À ce jour (13 décembre 2019) aucune édition collector n'est annoncée pour Ghost of Tsushima. Certain revendeurs proposent d'ores et déjà des précommandes de l'édition simple du jeu. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre guide de précommandes pour surveiller de potentielles annonces.

LE MULTIJOUEUR DE GHOST OF TSUSHIMA

Sucker Punch souhaite proposer une nouvelle fois une aventure solo. Ainsi, Ghost of Tsushima ne devrait proposer aucun mode en ligne. Le jeu ne devrait pas proposer de mécaniques sociales comme nous avons pu le voir dans Death Stranding. Aucun mode de coopération ne serait au programme non plus à ce jour.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE GHOST OF TSUSHIMA

En bref, voici les éléments importants à retenir concernant Ghost of Tsushima :

Le jeu devrait arriver pour l’été 2020 en exclusivité sur PlayStation 4.

Une sortie sur next-gen (PS5) est très envisageable.

Le jeu est en développement depuis 2015 et aurait connu de nombreuses difficultés d’où son arrivée aussi tard (trois/quatre ans après son annonce)

Ghost of Tsushima est développé par Sucker Punch, le studio derrière les Sly Cooper et inFamous.

Pour le moment, le jeu ne dispose pas de collector.

Ghost of Tsushima plongera les joueurs dans le Japon féodal en 1274 durant l’époque de Kamakura.

Ghost of Tsushima sera un jeu en monde ouvert

Le jeu ne proposera pas d’éléments surnaturels et restera dans une optique « réaliste »

Le jeu s’inspirera de faits réels mais s’autorisera quelques libertés

Il ne sera pas possible de créer son personnage. Nous ne savons cependant pas à ce jour si le jeu proposera de la personnalisation du personnage.

Tous les combats se feront au corps à corps et à l’arme blanche.

Le jeu ne disposera pas de mode multijoueur.

Il ne devrait pas y avoir de season pass, ni de micros-transactions non plus.

