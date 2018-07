Ghostbusters World : le Pokémon GO à la sauce SOS Fantôme, bientôt sur iOS et Android

Dans quelques mois, il sera possible de chasser le fantôme comme on traque aujourd’hui le Pokémon, avec le jeu Ghostbusters World, à venir sur iOS et Android.

Who you gonna call ?

Il y a deux ans, Niantic lançait sur nos smartphones un certain Pokémon GO, devenu aussitôt un impressionnant phénomène de société. Aujourd’hui encore, malgré un tassement du nombre d’adeptes, le jeu en réalité augmentée continue de faire des émules, et après un Jurassic Park Alive reprenant ce même concept, c’est au tour d’une autre licence cinématographique de céder à la mode AR : Ghostbusters (ou « SOS Fantômes » chez nous).

En effet, Sony Pictures, Ghost Corps, Next Age et 4:33 ont collaboré sur la conception d’un certain Ghostbusters : World, qui a été présenté à la récente Comic-Con de San Diego. Le jeu, toujours en développement, fait évidemment la part belle à la géolocalisation, et plutôt que de faire glisser des Pokéballs vers des petits monstres tout mignon, le joueur est invité ici à user de son canon à protons pour capturer de nombreux fantômes, qui viendront prendre vie dans son environnement, grâce à la magie de la réalité augmentée.

Comme dans Pokémon Go, on retrouvera ici des portails interdimmensionnels, qui permettront de faire le plein de munitions notamment. Evidemment, un système de micropaiement sera également mis en place pour permettre aux joueurs de s’offrir quelques bonus avec de la vraie monnaie. La ressemblance avec le jeu de Niantic est assez évidente, même si Ghostbusters World proposera également du PvP, ainsi qu’un mode Histoire. Le jeu bénéficiera également des données Google Maps pour modéliser des bâtiments en 3D notamment, sans oublier une fonction de chat, histoire de coordonner ses efforts avec d’autres joueurs. Au total, on annonce pas moins de 150 fantômes à capturer.

Les intéressés peuvent d’ores et déjà jeter un oeil au site web officiel de ce Ghostbusters World, disponible prochainement sur nos smartphones. Encore un peu de patience toutefois, puisque le jeu est attendu pour la fin de l’année sur iOS et Android.