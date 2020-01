40 % des ventes Tesla de la décennie ont été faites en 2019

Tesla a réalisé son objectif. En 2019, elle aura bien réalisé plus de 360 000 ventes, dont plus de 112 000 sur le quatrième trimestre seul (plus que toute l’année 2017). Une année de tous les records, qui avait déjà commencé en octobre avec la publication des résultats du troisième trimestre, le premier à annoncer des bénéfices.

2019, l’année de tous les records pour Tesla

367 500 véhicules ont ainsi été livrés en 2019, représentant plus de l’ensemble de l’année 2018 et 2017 réunies. Les chiffres ont été publiés ce vendredi matin par Tesla, lui permettant une nouvelle fois de faire grimper son cours en bourse, désormais élevé à 454 $ sur le NASDAQ.

On notera que la croissance de Tesla provient en majeure partie des ventes de sa Model 3. Tesla a indiqué la part des ventes de sa voiture la moins chère de la gamme, vis-à-vis du quatrième trimestre. Ainsi, 92 550 livraisons représentaient des Model 3, soit 83 % des ventes totales.

Il faudra attendre le mois prochain pour que les résultats financiers complets sur le quatrième trimestre soient présentés. D’ailleurs, Tesla précise qu’il est important de ne pas faire de pronostics trop simplistes, en s’appuyant uniquement sur la hausse des ventes, alors que d’autres facteurs sont à prendre en compte, tels que les fluctuations des devises étrangères, la combinaison des véhicules loués et vendus, ainsi que le coût des ventes.

Les bénéfices devraient tout de même être maintenus, alors que Tesla en avait enregistré 143 millions de dollars au troisième trimestre.

Tesla est le premier constructeur de voitures électriques

Le 7 décembre dernier, nous apprenions que Tesla avait dépassé le constructeur chinois BYD en termes de ventes cumulées depuis leurs débuts dans la voiture électrique. Cette information avait permis à Tesla de devenir ainsi le premier constructeur automobile de voitures électriques, une place auparavant détenue par son concurrent asiatique.

Cette année, l’interprétation phare des chiffres officialisés par Tesla est la suivante : sur l’ensemble des ventes de la décennie, Tesla a livré 40 % de ses voitures sur la seule année 2019. Désormais, il faudra que la marque s’appuie sur son nouveau Model Y, et la croissance de la firme pourrait perdurer dans les années à venir grâce à son activité dans le stockage énergétique et ses panneaux solaires.