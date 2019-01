GitHub propose des dépôts privés aux utilisateurs de son offre gratuite

L’acquisition de la plateforme pour développeurs GitHub par Microsoft fait partie des infos qui ont le plus marqué le monde de la tech en 2018. Et moins d’un an après ce rachat, GitHub modifie déjà ses offres.

GitHub est gratuit pour les projet open-source ou publics. Pour collaborer sur des projets privés, il fallait souscrire à l’une de ses offres payantes.

Mais dorénavant, la plateforme propose également les dépôts privés aux utilisateurs qui ne passent pas à la caisse.

« GitHub Free inclut désormais un nombre illimité de dépôts privés », écrit la plateforme dans un billet de blog. « Pour la première fois, les développeurs pourront utiliser GitHub gratuitement pour leurs projets privés avec 3 collaborateurs par dépôt. »

Microsoft muscle l’offre gratuite de GitHub

En musclant son offre gratuite, GitHub compte satisfaire les développeurs qui veulent ouvrir un dépôt privé pour postuler à une offre d’emploi, pour les petits projets ou pour tester quelque chose en privé avant de rendre le code public. « À partir d’aujourd’hui, ces scénarios, et bien d’autres, sont possibles gratuitement sur GitHub. Les dépôts publics sont toujours gratuits (bien sûr, il n’y a pas de changement) et incluent des nombres de collaborateurs illimités. » Outre cela, GitHub a également lancé une nouvelle offre simplifiée pour les entreprises.

Au mois de novembre, GitHub comptait plus de 100 millions de dépôts. Et ce nombre devrait exploser grâce aux dépôts privés gratuits, mais aussi grâce aux nouvelles offres plus flexibles pour les entreprises.

Pour rappel, l’acquisition de GitHub par Microsoft a été finalisée au mois d’octobre. Et le nouveau patron de la plateforme est Nat Friedman, l’ancien patron de Xamarin.