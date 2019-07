GitHub supprime le code open source de l’application polémique DeepNude

Si l’application DeepNude a officiellement fermé ses portes il y a deux semaines, plusieurs développeurs avaient fait des copies du code source de celles-ci afin de pouvoir continuer à profiter du service. Pour rappel, ce dernier permettait aux utilisateurs de « déshabiller » les femmes à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les copies du code source de DeepNude supprimées

En conséquence, ceux-ci pouvaient faire apparaître un corps nu là où celui de l’image originale était habillé. En somme, celle-ci créait des deep fakes sans le consentement des femmes concernées. Sur la totalité des images concernées, aucune ne comprenait de corps d’hommes.

Les créateurs de DeepNude ont donc expliqué qu’il mettait fin à l’application suite à son succès, jugeant que « si 500 000 personnes l’utilisent, la probabilité que des gens l’utilisent mal est trop grande » et qu’ils ne voulaient pas « faire de l’argent de cette façon ». Néanmoins, cela n’a évidemment pas empêché certains de faire des copies du code source de l’application en question pour le proposer sur la plateforme collaborative GitHub.

Ce jour, Motherboard a indiqué que GitHub lui avait déclaré que ces copies de DeepNude avaient été supprimées de son service open source. Un porte-parole de ce dernier a ajouté à ce sujet : « Nous ne surveillons pas de manière proactive le contenu généré par les utilisateurs, mais nous enquêtons activement sur les signalements d’abus. Dans ce cas, nous avons désactivé le projet parce que nous l’avons trouvé en violation de notre politique d’utilisation acceptable. Nous ne tolérons pas l’utilisation de GitHub pour l’affichage de contenu sexuellement obscène et nous interdisons une telle conduite dans nos Conditions d’utilisation et nos Directives communautaires ».

Comme l’indiquent effectivement les règles d’utilisation de GitHub, « N’affichez pas de contenu pornographique. Cela ne signifie pas que toute nudité, ou tout code et contenu liés à la sexualité, est interdit ». Si la plateforme reconnaît que la sexualité et le contenu sexuel non pornographique peuvent faire partie d’un projet, elle n’a donc clairement pas situé l’application DeepNude dans cette catégorie.