Gladiator 2 : la suite du peplum serait presque actée (enfin à plus de 50%)

C’est un film qui semble faire à nouveau l’actualité, plus de 20 ans après sa sortie. Alors que la perspective d’une suite à Gladiator, l’incroyable peplum de Ridley Scott et Russel Crows semblait plus ou moins enterrée, l’espoir est réapparu il y a quelques semaines. Des déclarations de Connie Nielsen, alias Lucilla ont relancé toutes les rumeurs et certains fans ont sans doute été déposé un cierge à l’autel des dieux grecs. Or, la sortie de l’actrice a aussi déclenché une autre prise de parole, qui a sans doute plus de poids, celle de Douglas Wick, le producteur du premier film, qui est visiblement aussi en charge de la suite.

Gladiator, un projet en cours

Interrogé par le site UpRoxx, il annonce ainsi qu’il vient justement de parler, quelques heures avant du projet avec Ridley Scott. Il reconnaît que le principal écueil du film est bien sûr la mort du personnage principal, Maximus, incarné par Russel Crowe. L’idée d’un retour, hormis à travers des flash-backs est bien sûr impensable. Il faut donc repenser le film et le casting. Surtout, c’est un monument du cinéma auquel les fans sont très attachés. Une suite qui ne soit pas du même niveau pourrait être très mal reçue par le public.

Tout le monde a un tel respect pour le film, c’est sûr que si nous n’avons pas un scénario qui tient la route, on ne le fera pas. Personne ne veut d »une mauvaise copie qui ne servirait qu’à faire de l’argent.

Mais, le production est toutefois très optimiste. En effet, il explique que les probabilités que le film voit effectivement le jour sont de plus de 50%. Un ratio qui devrait convenir aux fans et les aider à patienter avant d’en savoir plus dans les prochains mois.