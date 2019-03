Gmail va devenir (quasiment) inutilisable avec IFTTT

IFTTT est un service en ligne qui vous permet de créer des automatisations entre plusieurs services. Un exemple simple que j’utilise au quotidien : l’archivage de factures reçues en pièce jointe dans Gmail sur Google Drive, en fonction de l’expéditeur. Cela me permet de ne pas avoir à classer toutes mes factures à la main, surtout celles reçues régulièrement. Voici ce que ça donne sur le service actuellement :

Mais tous les utilisateurs de Gmail avec IFTTT vont voir la plupart de leurs Applets (automatisations) devenir inactifs, la faute à un changement majeur dans le fonctionnement de l’API Gmail. Cette modification en profondeur est une réponse de Google suite aux attaques sur la gestion sur la vie privée de son client mail.

Avec ce changement total, la gestion du service est devenue compliquée pour IFTTT, qui a décidé de supprimer la plupart des actions et déclencheurs. Voici la liste actuellement disponible :

Toutes les cases dans lesquelles « inactive » apparaît ne seront plus utilisables dès le 31 mars. Seuls les envois de mails restent actifs sur la plateforme. Ce changement d’API met donc fait à un service utilisé depuis des années par beaucoup, et IFTTT a indiqué que maintenir ces actions et triggers aurait entraîné une refonte complète, mais surtout une expérience déceptive pour les utilisateurs.

Après les changements du fonctionnement de l’API de Google Maps, devenue payante, ce nouvel exemple montre à quel point le web dépend des services de Google, qui sont parfois voués à changer ou disparaître, tout simplement.

Dans sa communication officielle, IFTTT a tout de même précisé qu’aucun autre service de Google n’allait subir les mêmes conséquences.