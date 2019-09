Gogoro Viva : le nouveau scooter électrique à la fois abordable et personnalisable

Le scooter électrique se fait sexy

Il y a quelques semaines, Juiced Bikes levait le voile sur Scorpio, un nouveau deux roues électriques aux faux airs de Peugeot 103 SP. Aujourd’hui, c’est le groupe taïwanais Gogoro qui a officialisé son tout nouveau modèle baptisé « Viva ». Pas de look typé mobylette ici, mais plutôt un scooter électrique assez séduisant, avec en prime une assez large palette de personnalisation.

Avec 80 kg sur la balance, le Gogoro Viva est le scooter le plus « léger » jamais mis au point par la marque. Il est évidemment voué à être utilisé principalement en villes, où il remplacera efficacement un scooter thermique de 50/100 cc. Il dispose pour cela d’une motorisation 100% électrique qui lui confère environ 85 km d’autonomie.

L’autre bonne nouvelle, c’est que le Viva fonctionne via un procédé de batteries échangeables. De cette manière, l’utilisateur peut se rendre dans l’une des 1400 stations disséminées dans Taiwan, pour remplacer sa batterie épuisée contre une batterie pleinement chargée. De quoi éviter de patienter de longues minutes « à la pompe » pour recharger son scooter.

Un scooter hautement personnalisable

Le Gogoro Viva espère également convaincre ses clients grâce à son côté personnalisable. En effet, selon le CEO de Gogoro, Horace Luke, le scooter propose plusieurs dizaines de possibilités de personnalisation, en terme de coloris, mais aussi d’accessoires. Le client est ainsi libre de faire de son Viva un scooter très urbain, un modèle plutôt racé, avec ou sans sacoches de transport…

Rappelons que Gogoro a débuté sa carrière en 2015 au CES de Las Vegas. Le groupe a depuis proposé différents modèles de scooters, dont le plus récent, le Gogoro 3, au prix de 2 500 dollars, et qui propose environ 160 km d’autonomie via deux batteries.

Côté tarifs, le Gogoro Viva est attendu sur sa terre natale (Taiwan donc) pour ce mois d’octobre, à un tarif avoisinant les 1800 dollars. Il sera disponible sur d’autres marchés au début de l’année 2020… reste à savoir lesquels.