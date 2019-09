Juiced Bikes Scorpio : la mobylette 100% électrique (avec 120 km d’autonomie)

La mobylette de retour (en version électrique)

Si le Peugeot 103 SP Sport réveille en vous certains souvenirs émus d’une adolescence trop vite consumée, alors vous serez peut-être séduit par cette nouvelle création signée Juiced Bikes. En effet, le groupe américain vient de présenter son tout nouveau modèle de deux-roues électrique, baptisé Scorpion, et qui reprend le look de nos bonnes vieilles mobylette d’antan (un peu comme le récent Xiaomi Himo T1, destiné aux fans de scooters).

Pas de pot Ninja ici, ni même de carbu de 15, puisque le nouveau modèle Scorpio signé Juiced Bikes est 100% électrique. Selon ses géniteurs, ce dernier se veut un mélange parfait entre le vélo à assistance électrique, et la mobylette. En effet, si le Scorpio affiche de vraies similitudes avec un vélo (il est doté de pédales), difficile de ne pas voir en lui une mobylette nouvelle génération.

Un modèle qui dispose d’un moteur (électrique donc) de 750W, permettant de propulser le Scorpio à une vitesse de… 45 km/h. Sa batterie 52V lui offrirait une autonomie somme toute très raisonnable, puisque Juiced Bikes promet qu’il est possible de parcourir jusqu’à 120 km sur une seule charge.

Sur le guidon, on retrouve un petit écran LCD permettant de profiter de diverses informations comme la vitesse, la distance parcourue ou bien encore le niveau de batterie restant. Le Scorpio se pare également de vraies suspensions hydrauliques à l’avant comme à l’arrière, sans oublier des freins à disques. Juiced Bikes promet également une selle large et confortable, ainsi qu’un large phare LED à l’avant, histoire d’accentuer un peu plus le côté « mobylette« .

A l’heure actuelle, ce Juiced Bikes Scorpio ne dispose d’aucune date de disponibilité, ni même du moindre tarif… Le constructeur annonce malgré tout que les précommandes devraient être ouvertes très prochainement. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a très (très) peu de chances de pouvoir mettre la main sur ce Scorpio en France… Au pire, on pourra toujours se rabattre sur les vélos électriques signés Harley Davidson.