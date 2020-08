Gollum est officiellement devenu un Seigneur Sith

Si on parle de Gollum ces derniers temps, il s’agit surtout pour le jeu vidéo qui va lui être dédié. Cette semaine, il s’est même dévoilé dans une première bande-annonce. Au programme de cette expérience conçue pour la prochaine génération de consoles, une histoire inédite liée à Sméagol / Gollum, le personnage imaginé par Tolkien et que l’on a pu voir dans les deux trilogies de Peter Jackson.

Mais il vient de s’offrir un surprenant coup de projecteur tout droit sorti de l’univers Star Wars. Les différents univers de la pop-culture révèlent parfois d’étonnantes connexions. On vous avait déjà dit que Sherlock Holmes fait partie de l’univers Marvel. Alors comment Gollum peut-il être lié à Star Wars et être un Seigneur Sith ?

Gollum, un surprenant lien avec Star Wars

On le sait, son apparence physique est un facteur déterminant du personnage de Gollum. Transformé par le fait d’avoir vécu très longtemps et par l’influence négative de l’anneau unique, il avait été incarné à merveille par Andy Serkis sur le grand écran.

Mais c’est désormais l’auteur George Mann qui vient de lui donner une nouvelle dimension avec son livre Star Wars : Dark Legends. S’il s’attaque à des mythes de la pop-culture, Lucasfilm a déjà reconnu qu’il y a une dimension de réalité dans chacune de ses histoires.

Or, dans l’une d’entre elles, on y suit un personnage nommé Dark Noctyss, qui se rend sur une planète nommée Exegol, à la recherche de l’immortalité. Sur cette planète, il n’y a qu’un seul être vivant. Et la description que l’auteur en fait, inspire une véritable ressemblance avec Gollum.

La chose misérable exposée par la lumière cramoisie de sa lame ne présentait aucune menace, car c’était une créature cassée et voûtée – les restes de ce qui avait peut-être été autrefois un homme mais qui n’était plus qu’une bête sauvage. Sa colonne vertébrale était tordue à un angle inhabituel, le faisant pencher en avant de sorte que son épaule gauche tombe presque jusqu’aux genoux. Sa chair était pâle et translucide, ratatinée et ridée de sorte que son âge immense était évident, mais illisible. Ses cheveux filandreux tombaient en mèches sur le côté de son visage, mou et épais de crasse. Il ne portait que des chiffons qui auraient pu autrefois être façonnés comme des vêtements.

Dark Noctyss, découvre ensuite à ses dépens qu’il s’agit en fait d’un autre Seigneur Sith qui a trouvé une méthode pour obtenir la vie éternelle. Elle se transforme à son tour en une espèce de Gollum de l’univers de Star Wars, corrompue par cette transformation.