Seigneur des Anneaux : un (précieux) jeu vidéo dédié à Gollum

Un jeu exploitant la dualité de Gollum

« Stupide hobbit joufflu ! » On ne sait pas encore si vous serez amenés à prononcer cette célèbre phrase de Gollum, un des personnages emblématiques de la saga du Seigneur des Anneaux, mais la probabilité est tout de même élevée.

En effet, l’univers est en train de s’étendre, 16 ans après la fin de la trilogie originale, 5 ans après la fin de la seconde trilogie inspirée du roman Le Hobbit. A chaque fois, un personnage apparaissait, celui de Gollum.

Or, selon Daedalic, un jeu baptisé « The Lord of Rings : Gollum » est en préparation. Pour l’instant, il n’y a pas encore de visuels, de captures d’écran ou n’importe quelle image. Une adaptatiion qui sera toutefois celle du roman, pas celle du livre puisque Daedalic a les droits pour les livres. Si on peut douter qu’il s’agisse d’un jeu de combat, difficile en revanche de douter que la mécanique du jeu devrait profiter de la dualité entre Sméagol et Gollum.

Un timing très bien choisi

Sans surprise, pour un projet de cette envergure, le timing a été choisi avec soin. La date de 2021 n’est pas choisie par hasard, c’est aussi à ce moment-là que devraient apparaître sur Amazon Prime Vidéo, les premiers épisodes de la nouvelle saga. Si on sait désormais à quelle époque (plus ou moins) elle se déroulera, pour la très grande majorité des informations, le silence radio est de rigueur du côté de l’entreprise de Jeff Bezos.

Et en attendant pour patienter, vous pouvez toujours vous plonger dans le dernier hors-série sur l’univers de J.R.R Tolkien. Cela devrait vous aider à patienter les prochaines années… En 2021, le jeu sortira sur PC et toutes les plateformes disponibles. D’autres jeux sont déjà annoncés pour les années suivantes.

