Google Allo est enfin disponible sur ordinateur

Google Allo débarque sur Google Chrome, permettant de profiter des fonctionnalités Smart Reply et Google Assistant sur un ordinateur.

Le service de messagerie Allo est enfin disponible sur ordinateur. Cependant, afin de l’utiliser, il faudra avoir un smartphone Android et être sur Google Chrome.

Pour se connecter à la version web, l’utilisateur doit en effet scanner un code QR (une fonctionnalité qui n’est pas encore proposée sur la version iOS) et utiliser Chrome comme navigateur.

Allo for web is here! Try it on Chrome today. Get the latest Allo build on Android before giving it a spin https://t.co/OPn6Q5hdkg pic.twitter.com/awxr9wFvoD

— Amit Fulay (@amitfulay) August 15, 2017