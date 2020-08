Google améliore sa G Suite en version mobile avec de nouvelles fonctionnalités

Depuis maintenant plusieurs années, le web a tendance à s’orienter principalement vers le mobile. Cette transition est progressive et devient une norme pour de nombreuses entreprises. Google, l’un des géants du web l’a compris depuis de nombreuses années et travaille même sur le projet AMP, un format qui permet d’afficher plus rapidement et simplement les pages d’un site web sur votre smartphone.

Toutefois, même si la plupart des services Google sont facilement accessibles depuis votre smartphone, la firme de Mountain View cherche toujours à faire encore mieux afin de proposer une expérience utilisateur irréprochable.

Cette semaine, Google a présenté les progrès réalisés au niveau de la G Suite, sa gamme d’outils liés à la productivité : Docs, Sheets, et Slides. Jusqu’à présent, il était assez pratique d’afficher des fichiers avec l’un de ses trois services, mais Google veut rendre l’accès encore plus simple sur smartphone.

Plus besoin d’ordinateur dans le train !

Dès à présent, vous pourrez voir les présentations dans Google Slides comme un document à défilement vertical que vous pouvez pincer pour zoomer et voir les plus petits détails. Par ailleurs, un nouvel aperçu des liens dans Google Docs vous permet de les ouvrir sans quitter le document, grâce à une petite fenêtre comme le proposait 3D Touch.

La firme de Mountain View va encore plus loin en utilisant votre smartphone non pas comme une simple visionneuse, mais comme un véritable ordinateur. Vous pouvez dès à présent utiliser votre smartphone pour modifier simplement un document, comme si vous étiez au bureau. Google intègre désormais Smart Compose aux versions mobiles, ainsi que la possibilité d’ouvrir des fichiers Microsoft Office directement depuis l’application. Cela évite de les convertir comme il fallait le faire jusqu’à aujourd’hui.

La force de la G Suite c’est la collaboration. En effet, l’aspect collaboratif est l’un des critères qui favorisent l’utilisation des services Google. Conscient de cela, le géant américain offre la possibilité de commenter des fichiers spécifiques ou même de répondre à ces commentaires directement depuis l’application mobile Gmail.