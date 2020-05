Google annonce de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour Android

Le saviez-vous ? Le 21 mai était la Global Accessibility Awareness Day (GAAD) ou la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, une journée de sensibilisation sur l’accessibilité des personnes handicapées aux outils numériques. Et pour marquer celle-ci, Google a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité sur son écosystème.

Une nouvelle application pour accéder facilement aux fonctionnalités d’Android

Google vient de lancer une nouvelle application appelée Action Block sur Android. Disponible sur Play Store, celle-ci est compatible avec les appareils sous Android 5.0 ou plus récent. Action Block a été créé pour aider les personnes ayant des déficiences cognitives ou des troubles cognitifs liés à l’âge à exécuter des tâches plus facilement sur leurs smartphones. En effet, certaines actions qui peuvent nous paraître simples sur nos smartphones ne le sont pas pour ces personnes. Et pour aider ceux-ci, la nouvelle application de Google permet de créer des cartes qui sont des raccourcis vers des actions sur le système d’exploitation. Comme vous pouvez le voir sur l’animation ci-dessous, une carte peut par exemple être un raccourci vers un contact rapide, pour lancer la caméra et prendre un selfie, etc.

Des mises à jour pour Live Transcribe et Sound Amplifier

Les applications Live Transcribe et Sound Amplifier ont été créées par Google pour aider les personnes sourdes ou malentendantes.

Live Transcribe transcrit les conversations pour que l’utilisateur puisse lire ces transcriptions et répondre. Désormais, cette application bénéficie d’une fonctionnalité qui émet des vibrations lorsque le nom de l’utilisateur est prononcé. Il est également possible d’ajouter des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire et l’application propose une archive de 3 jours qui permet à l’utilisateur de revoir les transcriptions des conversations précédentes. Google annonce également la prise en charge de nouvelles langues.

Quant à Sound Amplifier, il s’agit d’une application qui capte le son avec le micro du smartphone, afin d’optimiser celui-ci pour un utilisateur malentendant. Pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Google a annoncé que cette app prend désormais en charge les casques Bluetooth. De plus, l’utilisateur pourra également utiliser Sound Amplifier pour optimiser le son d’une source audio telle qu’une télévision (en posant le smartphone près de la télévision et en écoutant avec un casque sans fil Bluetooth).

Sur Google Maps, les endroits accessibles en fauteuil roulant pourront être mis en avant

Si Google Maps permettait déjà de savoir si un endroit est accessible en fauteuil roulant, une nouvelle fonctionnalité de l’application de navigation permettra de mettre en avant ces endroits. Sasha Blair-Goldensohn, développeur chez Google, explique que lorsque cette fonctionnalité est activée, « une icône de fauteuil roulant indiquera une entrée accessible et vous pourrez voir si un lieu dispose de sièges, de toilettes ou d’un parking accessibles. S’il est confirmé qu’un lieu n’a pas d’entrée accessible, nous afficherons également ces informations sur Maps. »