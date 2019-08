Google annonce sa deuxième conférence Gaming pour Stadia lors de la Gamescom 2019

Alors que Stadia est attendu pour une sortie en deux temps, d’abord en novembre 2018 pour l’offre payante, puis 2020 pour l’offre gratuite, nous sommes toujours dans l’attente des grosses annonces et des premiers jeux de la plateforme de Cloud Gaming de Google. Avec un peu de chances, d’ici deux semaines nous serons fixés avec le nouveau Google Stadia Connect !

Grand absent de l’E3 2019, Google avait créé la surprise avec une « Stadia Connect » deux jours avant le début des festivités ! Après une première conférence bien maîtrisée et plutôt convaincante en mars 2019 pour annoncer Stadia lors de la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco, la deuxième prise de parole de Google fut nettement moins convaincante.

Quoi qu’il en soit, le 19 août 2019 à la veille de la Gamescom, Google organisera un deuxième Stadia Connect.

Let’s do it again. On 8/19, #StadiaConnect is back and bigger than ever. Tune in at 10AM PDT / 7PM CEST for all the details – then come get hands-on with the future of gaming for yourself at our #Gamescom booth! https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/H0ILSxki8r

— Stadia (@GoogleStadia) August 6, 2019